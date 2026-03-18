Takaichi trasladará a Trump las líneas rojas de un posible despliegue en Oriente Próximo durante su visita a EEUU

Archivo - La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. - Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Press W / DPA - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha afirmado este miércoles que tiene previsto trazar las líneas rojas de un posible despliegue militar en Oriente Próximo, tal y como venía exigiendo Estados Unidos, a medida que avanza la ofensiva desatada a finales de febrero junto a Israel contra Irán.

Takaichi, que tiene previsto reunirse este jueves con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, ha asegurado ahora que su objetivo es "aclarar" al líder norteamericano "qué puede y no puede hacer Japón" a nivel legal en lo referente a este tan ansiado despliegue para una misión en el estrecho de Ormuz.

Así, ha explicado que está previsto que las partes mantengan conversaciones "exhaustivas" sobre la situación en Oriente Próximo en el que será su primer viaje a Estados Unidos desde que llegó al cargo, según informaciones recogidas por el diario 'The Japan Times'.

En este sentido, ha manifestado que trasladará a Trump la idea de que es "muy difícil a nivel legal" lograr el despliegue del Ejército japonés en la zona. "Intentamos explicar, de acuerdo con la ley, lo que se puede hacer", ha recalcado, al tiempo que ha destacado que la visita servirá a las partes para afianzar su relación y poner sobre la mesa "nuevos compromisos" en el seno de la alianza que comparten.

Sus palabras llegan tan solo horas después de que el inquilino de la Casa Blanca se resignara a no obtener el apoyo deseado por parte de sus socios en lo referente al estrecho de Ormuz, una medida que con la que busca hacer frente al incremento de los precios del petróleo derivados de la ofensiva que él mismo ha lanzado junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El miércoles, Trump aseguró que Estados Unidos "no necesita la ayuda de nadie" y afeó la actitud de los miembros de la OTAN --que considera que están cometiendo un "error muy estúpido"--, además de Japón, China y Corea del Sur, que han rechazado de momento el envío de buques.