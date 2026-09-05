Teherán pide a los BRICS enjuiciar a los autores de crímenes de guerra en Irán

El jefe del aparato judicial de Irán, Golamhosein Mohseni Ejei. - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jefe del aparato judicial de Irán, Golamhosein Mohseni Ejei, ha reclamado este sábado a sus aliados de los BRICS que den pasos para enjuiciar a los autores de crímenes de guerra cometidos en Irán en el contexto de la guerra lanzada por Estados Unidos junto a Israel el pasado febrero.

"Deberían, en primer lugar, condenar la violación de la soberanía e integridad territorial de Irán de conformidad con las normas internacionales, especialmente la Carta de Naciones Unidas, y adoptar las medidas necesarias para impedir las acciones ilegales de los agresores", ha señalado en declaraciones recogidas por cadena estatal IRIB, en una cumbre del citado grupo.

En todo caso, ha hecho hincapié en que los autores de los "crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante las dos guerras de agresión contra la República Islámica de Irán" deben rendir cuentas ante la justicia siguiendo "el principio de jurisdicción universal".

"Nuestros sistemas judiciales e instituciones legales no deben permanecer indiferentes ante la violación de los derechos humanos fundamentales, el asesinato de civiles, el desplazamiento forzado de naciones, los daños a la infraestructura y la impunidad de los autores de crímenes internacionales", ha recalcado Mohseni Ejei.

Teherán viene denunciando que muchos de los ataques estadounidenses en el contexto del conflicto entran dentro de la categoría de crímenes de guerra y así ha pedido que se traten en el Consejo de Seguridad de la ONU, entre los episodios más sonados está el ataque a una escuela en Minab, el bombardeo de un cortejo nupcial en el pueblo de Kuhestak o los golpes a buques comerciales iraníes que navegaban por el estrecho de Ormuz.