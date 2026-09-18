Teherán reitera que EEUU "no puede eludir su responsabilidad" por sus "crímenes de guerra" en Irán

Archivo - El viceministro de Exteriores de Irán para Asuntos Legales e Internacionales, Kazem Qaribabadi, en una fotografía de archivo - Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han reiterado este viernes que Estados Unidos "no puede eludir su responsabilidad" por los "crímenes de guerra" cometidos en los bombardeos contra una escuela en Minab y un polideportivo en Lamerd en los primeros compases de su ofensiva junto a Israel, lanzada en febrero, después de que una comisión de investigación de Naciones Unidas afirmara que hay "motivos razonables" para acusar a Washington de estos crímenes.

"La historia no olvidará: en Minab, una escuela quedó manchada con la sangre de 168 niños, y en Lamerd, un campo deportivo se transformó en un matadero de civiles. Hoy se reconoce universalmente que los sucesos de Minab y Lamerd constituyeron un flagrante crimen de guerra, no un error operativo", ha dicho el viceministro de Exteriores iraní para Asuntos Legales e Internacionales, Kazem Qaribabadi.

"Estados Unidos no puede eludir su responsabilidad retirándose del Consejo de Derechos Humanos (de la ONU)", ha sostenido, después de que la Casa Blanca cargara contra el organismo afirmando que "lleva décadas soltando disparates sin sentido", en respuesta al citado informe, que será presentado el lunes ante elc itado consejo, integrado por 47 miembros y foco de críticas desde Washington por sus acusaciones contra Estados Unidos e Israel.

El informe de la comisión de investigación, publicado durante la jornada del jueves, recoge que las fuerzas estadounidenses lanzaron ataques con misiles Tomahawk contra la escuela primaria Shajaré Taybé de Minab, un centro escolar "claramente identificable", y otro con misiles con munición de tungsteno contra un polideportivo en Lamerd, igualmente "claramente identificable", por lo que considera que Washington habría cometido crímenes de guerra en estos bombardeos.