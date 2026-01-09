La tercera conferencia internacional sobre la guerra de Sudán se celebrará en Alemania el próximo 15 de abril

Archivo - Imagen de archivo de un hospital destruido en Jartum durante la guerra de Sudán - Europa Press/Contacto/M OhamedKhidir - Archivo

BERLÍN 9 Ene. (DPA/EP) -

Alemania ha anunciado este viernes que la capital, Berlín, será la ciudad anfitriona de la tercera conferencia internacional sobre la guerra de Sudán, coincidiendo con el próximo tercer aniversario del devastador conflicto entre el Ejército sudanés y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

Berlín seguirá los pasos de París en 2024 y Londres en 2025, en un anuncio efectuado con motivo de los mil días de conflicto en el país africano; una guerra que, según el Ministerio de Exteriores alemán, bien podría haber costado ya "más de 150.000 vidas".

En comentarios a la agencia DPA, una portavoz de Exteriores alemán ha recordado que Alemania es uno de los donantes humanitarios más importantes para el país africano, y que solo durante el año pasado aportó una ayuda de casi 160 millones de euros.

Naciones Unidas clasifica la guerra de Sudán como la mayor crisis humanitaria del mundo y declive definitivo de un país desde el derrocamiento del dictador Omar al Bashir en 2019 y la incapacidad posterior de negociar un proceso de transición hasta que, finalmente, el fracaso de los contactos para integrar a las RSF en el Ejército sudanés acabó por desatar el conflicto.

Doce millones de personas han sido desplazadas por los combates, especialmente en la región occidental de Darfur, y uno de cada dos de los aproximadamente 50 millones de habitantes del país se encuentra amenazado por el hambre.