Termina con éxito la evacuación del sancionado petrolero 'Kairos' en medio de nuevos ataques en el mar Negro

Archivo - Despliegue militar británico para vigilar a la 'flota en la sombra' de Rusia - Europa Press/Contacto/Royal Navy - Archivo

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los petroleros 'Virat' y 'Kairos', considerados parte de la "flota en la sombra" rusa de transporte de crudo, han sido objeto en las últimas horas de ataques en el mar Negro cerca de Turquía que han provocado la movilización de los servicios de salvamento turcos para atender a sus respectivas tripulaciones.

Ambos barcos están en la lista de sanciones internacionales tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, y están identificados como parte de la flota de antiguos buques de carga utilizados por Moscú para eludir las restricciones al crudo ruso.

Según el sitio web OpenSanctions, Estados Unidos sancionó al 'Virat' en enero de este año, seguido por la UE, Suiza, Reino Unido y Canadá. La UE sancionó al 'Kairos' en julio de este año, seguida por Reino Unido y Suiza.

El Ministerio de Transportes de Turquía ha explicado en su cuenta de X que los 25 tripulantes del 'Kairos', incendiado a última hora del viernes tras una explosión durante su trayecto desde Egipto a Rusia, "fueron evacuados sanos y salvos los equipos de la Dirección General de Seguridad Costera".

Tras la intervención nocturna del remolcador 'Kutarma 12' y el buque de respuesta a emergencias 'Nene Hatun', el incendio en cubierta "se ha extinguido por completo, y continúan las labores de extinción y enfriamiento en áreas cerradas".

"Nuestros expertos ambientales y buzos están a la espera de la investigación", ha añadido el Ministerio. La Dirección de Asuntos Marítimos de Turquía informó en un primer momento que 'Kairos' se dirigía vacío al puerto ruso de Novorossiysk cuando informó de "un impacto externo" que causó un incendio a 28 millas náuticas de la costa turca.

Otro petrolero, el 'Virat', ha sido "atacado" de nuevo esta mañana y registrado daños menores en su costado de estribor.

"No hay incendio a bordo y la tripulación se encuentra en buen estado de salud. Los equipos de rescate se mantienen a una distancia prudencial del buque. El buque se mantiene estable", ha añadido el Ministerio turco.