Un terremoto de magnitud 6.2 sacude el suroeste de la mayor isla de Japón

Mapa de la zona afectada por un terremoto de magnitud 6.2 en el suroeste de la isla japonesa de Honshu, destacando el epicentro y las dos mayores ciudades afectadas, Sakaiminoto y Matsue - EUROPA PRESS

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Japón han informado este martes acerca de un terremoto de magnitud 6.2 en la escala de Richter que se ha producido en la zona oriental de la prefectura de Shimane, en la costa suroccidental de la principal isla japonesa, Honshu.

Según ha informado Agencia Japonesa de Meteorología, el temblor que ha tenido su epicentro hacia el interior de la región y a una profundidad de 10 kilómetros, ha impactado con su mayor intensidad --de 5+ sobre 7 en la escala empleada por las autoridades niponas-- en varias localidades del este de Shimane, incluida la ciudad de Matsue, y del oeste de la vecina prefectura de Tottori, incluida la ciudad de Sakaiminato.

Además, tras el terremoto, se han producido cinco réplicas más, aunque de menor secuencia, mientras que la agencia prevé un período de actividad sísmica en Tottori.

En este sentido, aunque ha incidido en que "no hay necesidad de preocuparse por un tsunami causado por este terremoto", ha advertido que, en el pasado, se han registrado casos en esta región "donde se produjeron terremotos de magnitud similar consecutivos en un plazo de aproximadamente una semana después de un terremoto mayor".

"Por lo tanto, en zonas donde el temblor fue fuerte, se debe estar atento a terremotos con una intensidad sísmica máxima de 5 grados o más durante aproximadamente una semana después del terremoto, y tener en cuenta que también existe la posibilidad de terremotos con temblores aún más fuertes", ha subrayado la institución.

Asimismo, ha prevenido a la población de la existencia de "un mayor riesgo de desprendimientos de rocas y deslizamientos de tierra" en las zonas que han experimentado una mayor intensidad, recomendando, en consecuencia, que los residentes de esas áreas "presten atención a la actividad sísmica futura y a las condiciones de lluvia".