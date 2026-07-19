Los terremotos de Venezuela dejan ya más de 5.100 muertos confirmados

Trabajadores despejan escombros por el doble terremoto de finales de junio en Venezuela (imagen de archivo)
Trabajadores despejan escombros por el doble terremoto de finales de junio en Venezuela (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/Mario Flores
Europa Press Internacional
Publicado: domingo, 19 julio 2026 11:03
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MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El último balance oficial de víctimas de los terremotos del 24 de junio en Venezuela eleva los muertos a más de 5.100, mientras que la cifra de heridos se mantiene estabilizada en torno a los 16.700, según ha comunicado a última hora de este sábado el vicepresidente del país, Jorge Rodríguez.

Concretamente, 5.119 muertos y 16.740 heridos, cifra esta última que no ha variado desde el balance previo publicado antes del fin de semana.

Sí que ha subido la cifra de fallecidos, y sustancialmente, desde los 4.930 declarados el viernes por el propio Rodríguez.

A todas estas cifras hay que añadir 6.462 rescatados y un total de 128.324 familias afectadas por los seísmos.

Naciones Unidas estima que 1,3 millones de personas afectadas por los terremotos necesitarán atención de emergencia durante los próximos seis meses.

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