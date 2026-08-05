El Tesoro de EEUU levanta sanciones impuestas a una empresa, dos aeronaves y una persona vinculados a Irán

Archivo - Banderas de Irak y otros países de Oriente Próximo ondean en el aeropuerto internacional de Bagdad - Ameer Al Mohmmedaw/dpa - Archivo

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este miércoles el levantamiento de las sanciones impuestas contra una aerolínea, dos aeronaves y un hombre de nacionalidad iraquí vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní.

Los beneficiados por esta medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro son la compañía Fly Baghdad Airlines Company --también registrada con los nombres Iraq Express y Fly Baghdad--, con sede en Bagdad, capital de Irak; además de dos aeronaves identificadas como Yi-Baf y Yi-Ban operadas por la citada aerolínea.

Además, la OFAC ha levantado sus sanciones contra un hombre de nacionalidad iraquí e identificado como Bashir Abdulkadhim Aluán al Shababni, incluido en la lista del organismo desde enero de 2024 en tanto que director ejectivo de Fly Baghdad.

Washington impuso entonces sanciones a todos ellos alegando su apoyo a las operaciones de la Guardia Revolucionaria, así como a los aliados de este cuerpo militar iraní en otros países de la región, como el partido-milicia Hezbolá en Líbano, Kataeb Hezbolá en Irak o la Guardia Republicana Siria, leal al expresidente sirio Bashar al Assad.