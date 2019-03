Thaksin denuncia fraude electoral de la junta militar en las elecciones de Tailandia

Publicado 25/03/2019 14:26:54 CET

Acusa a las autoridades militares de querer destruir el sistema para mantenerse y dice que se debe respetar la "voluntad del pueblo"

25 Mar.

El ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra ha denunciado este lunes que la junta militar que gobierna en Tailandia desde mayo de 2014 ha recurrido al fraude electoral en las elecciones legislativas del domingo para que el general Prayuth Chan Ocha siga al frente del país tras los comicios.

"Sabía que la junta que gobierna en Tailandia quiere permanecer en el poder pero no puedo creer lo lejos que ha llegado para manipular las elecciones generales del domingo. Estoy sorprendido, incluidos con los estándares fijados por este Gobierno, y no creo que sea el único tailandés que lo está", ha explicado el ex primer ministro, que fue derrocado en un golpe de Estado en 2006, en un artículo de opinión publicado en el diario 'The New York Times'.

Thaksin ha llamado la atención sobre el comportamiento de la Comisión Electoral el domingo, cuando anunció que suspendería la publicación de los resultados oficiales hasta el lunes por la tarde. "El lunes por la tarde, cuando estoy escribiendo esto, los resultados preliminares todavía tienen que ser anunciados. No creo que haya habido un retraso así en la historia moderna de Tailandia. La junta está claro que tiene miedo", ha asegurado.

MÁS VOTOS QUE VOTANTES Y PARTICIPACIÓN DEL 200% EN ALGUNAS ZONAS

Thaksin ha afirmado que, "en algunas zonas" el número de votos ha "excedido el de votantes". "En otras, la participación se ha informado de que ha sido del 200 por ciento", ha añadido. En este sentido, ha indicado que la Comisión Electoral ha hecho públicos resultados en algunas circunscripciones que "no cuadran con los anunciados por los funcionarios en los centros de voto". Además, ha denunciado que "un número sospechosamente grande de votos han sido invalidados" y otras papeletas, "marcadas inadecuadamente", han sido contadas como votos para el Palang Pracharat, "el partido de las autoridades militares".

"Algunos de estos errores fueron corregidos pero sabiendo cómo opera la junta, es imposible no sospechar de una grave interferencia", ha afirmado Thaksin, principal referente del Puea Thai, el partido que ha ganado en escaños los comicios, según los resultados provisionales publicados por la Comisión Electoral este lunes.

El ex primer ministro ha recordado que la Comisión Electoral fue "nombrada" por la junta castrense y ha denunciado que ha "interferido en el trabajo de las que se supone son agencias e instituciones independientes". "Escribió una nueva, tramposa e interesada Constitución. Tailandia no puede cambiar sus anticuadas leyes penales ni su regulación de matrículas de coches pero reescribe con frecuencia su Constitución", ha ironizado.

Thaksin ha subrayado que la nueva Carta Magna tenía como objetivo "debilitar a los grandes partidos" y ha censurado que se hayan mantenido "dobles estándares para determinar quién puede presentarse como candidato a primer ministro y quien cuenta como "autoridad estatal", situado a los "oponentes políticos" como "enemigos".

El ex primer ministro ha lanzado una advertencia a la junta militar que lidera el general Prayuth Chan Ocha, a quien ha querido dejar claro que tanto si "permite" como si no que los partidos "prodemocracia" formen gobierno, estas formaciones "encontrarán la manera de permanecer al frente".

"Quieren estar en el poder sin importarles cómo. Su próxima decisión será probablemente echar por las maneras que sean posibles a los miembros de los partidos pequeños", ha afirmado, refiriéndose a las autoridades militares.

Tras preguntarse si la junta "disolverá" los partidos "prodemocracia", Thaksin ha dicho que las autoridades castrenses son capaces de hacer "lo que quieran". "Cuando al presidente de la Comisión Electoral se le preguntó por los resultados del domingo por la noche, aseguró que no podía contestar porque no tenía una calculadora. Supongo que estaba siendo sarcástico pero parece claro que tenía que dejar de contar los resultados. ¿Quién le ordenó parar?", ha asegurado.

Thaksin ha advertido de que el Palang Pracharat, el partido que postula como candidato a primer ministro al general Prayuth Chan Ocha, podría intentar formar gobierno "sin controlar a la mayoría en la Cámara de Representantes" pero sin mayoría en esa cámara, "el partido tendrá "un gobierno muy inestable".

"Nada de lo que digo es sobre un partido u otro ganando o perdiendo. Se trata de que Tailandia no pierda. Las personas en los cargos van y vienen y el sistema se mantiene. Este Gobierno militar está preparado para destruir el sistema simplemente para mantenerse en el poder", ha denunciado.

"Tailandia debería tener un gobierno que refleje la voluntad del pueblo, no la voluntad de la junta. Este es un momento triste y terrible para mi país", ha concluido.