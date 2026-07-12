El tifón 'Bavi' toca tierra en el este de China debilitado pero entre lluvias torrenciales

Inundaciones en Zhejiang (China) al paso de la tormenta tropical 'Bavi' - Europa Press/Contacto/Jiang Han

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Meteorológico Nacional de China ha confirmado este domingo que el tifón 'Bavi' se ha debilitado a "tormenta tropical grave" esta mañana, al poco de tocar tierra, acompañado de lluvias torrenciales en la provincia oriental de Zhejiang, escenario de cientos de miles de evacuaciones antes de la llegada de la tormenta, cuyo paso por Filipinas ha dejado 17 muertos estos días.

Los pronósticos apuntan que 'Bavi' girará hacia el noreste en el este de Anhui el próximo lunes 13 de julio antes de adentrarse en el norte del Mar Amarillo y transformarse gradualmente en un ciclón extratropical, según el centro.

No obstante, el martes 14 de julio comenzarán fuertes lluvias en Fujian, Zhejiang, Jiangxi, Anhui, Jiangsu, Shandong y partes del noreste de China. Algunas zonas de Anhui, Zhejiang y Jiangxi podrían experimentar aguaceros extremadamente intensos, mientras que los fuertes vientos podrían afectar el transporte marítimo, las operaciones en alta mar y la acuicultura a lo largo de la costa este de China.

Este domingo y como medida de precaución, el Ministerio de Transporte de China elevó su nivel de respuesta de emergencia por fuertes lluvias al Nivel II el domingo y mantuvo el Nivel III de respuesta para tifones después de que el servicio meteorológico nacional emitiera una alerta naranja por tormenta y una alerta amarilla por tifón, informa Bloomberg.

Se espera que la tormenta se acerque a la latitud de Shanghái el domingo por la noche, según informó la autoridad local en una publicación de WeChat. Las autoridades aconsejaron a los residentes que se aseguraran de que puertas y ventanas estuvieran bien cerradas, que evitaran salir a menos que fuera necesario y que estuvieran atentos al riesgo de caída de objetos en el exterior.

La cadena estatal Televisión Central de China ha informado que los aeropuertos de Pudong y Hongqiao de Shanghái planean cancelar 653 vuelos de llegada y salida el 12 de julio, lo que representa casi el 30% de los vuelos programados en ambos aeropuertos, debido a la tormenta.