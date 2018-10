Tillerson dice que la vía diplomática con Corea del Norte estará abierta "hasta que caiga la primera bomba"

Publicado 19/02/2018 7:55:51 CET

El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, ha afirmado este domingo que la vía diplomática con Corea del Norte seguirá abierta "hasta que caiga la primera bomba", recalcando que la amenaza que supone Pyongyang "es inaceptable".

"Voy a usar todo el tiempo del que dispongo y los esfuerzos diplomáticos continuarán hasta que caiga la primera bomba. Mi trabajo es no tener nunca motivos para que caiga la primera bomba, y no sabemos con precisión cuánto tiempo queda", ha indicado.

En una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CBS, Tillerson ha indicado que será necesario negociar con el líder norcoreano, Kim Jong Un, resaltando que "es con quien habrá que trabajar si se quiere lograr esto de forma diplomático".

"Lo que tenemos que valorar ahora es si estamos siquiera dispuestos a empezar. ¿Están ellos (Corea del Norte) dispuestos a empezar? Si no lo están, mantendremos la campaña de presión existente e incrementaremos la presión", ha sostenido.

Así, ha resaltado que "esto es algo que se está haciendo cada mes", insistiendo en que "el mundo quiere que Corea del Norte cambie" y argumentando que "existe un entendimiento con China de que Corea del Norte supone una amenaza grave también para Pekín".

En este sentido, ha reconocido que China podría jugar un papel en el proceso de conversaciones, detallando que "en la primera fase podría haber discusiones directas para determinar si hay razones para sentar las bases del constructo de las negociaciones".

"No estamos usando una zanahoria para convencerles a hablar (a Corea del Norte). Estamos usando palos largos, y eso es lo que tienen que entender. Esta campaña de presión está teniendo su impacto en Corea del Norte, en sus flujos de ingresos. Está afectando sus programas militares", ha argumentado.

Por ello, ha recalcado que Corea del Norte debe abandonar su programa nuclear "porque no les consigue nada". "Les sirve para ser un reino hermético y aislado, tanto diplomática como económicamente", ha añadido.

Tillerson ha dicho además que su trabajo "es garantizar que Corea del Norte sabe que (Estados Unidos) mantiene los canales abiertos". "Estoy escuchando. No estoy enviando muchos mensajes porque no hay nada que decirles en este momento. Estoy escuchando para que me digan que están dispuestos a hablar", ha zanjado.