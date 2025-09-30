Tony Blair ve "audaz e inteligente" el plan de Trump para el futuro de la Franja de Gaza

Corbyn recuerda su papel en la invasión de Irak de 2003 y defiende que no corresponde salvo a los palestinos decidir el futuro de Gaza

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro británico Tony Blair ha calificado como "audaz e inteligente" el plan de paz para la Franja de Gaza presentado este lunes por el presidente estadounidense, Donald Trump, que incluye un órgano provisional de gobierno en el enclave palestino que contaría con su participación y otros dirigentes.

Así lo ha dicho en un comunicado difundido a través de su Instituto para el Cambio Global en el que ha subrayado que este plan, de aprobarse, "puede (...) proporcionar un alivio inmediato a Gaza y ofrecer la posibilidad de un futuro mejor y más prometedor para su pueblo, al tiempo que garantiza la seguridad absoluta y duradera de Israel y la liberación de todos los rehenes".

"Nos ofrece la mejor oportunidad de poner fin a dos años de guerra, miseria y sufrimiento, y agradezco al presidente Trump su liderazgo, determinación y compromiso", ha agregado sobre una propuesta que ya cuenta con el apoyo expreso de países como Reino Unido, Francia, Italia, España, Egipto, Turquía y Arabia Saudí.

El laborista ha valorado positivamente la inclusión de un órgano de gobierno provisional denominado 'Junta de Paz' y que presidiría el magnate neoyorquino y ha considerado esto último como "una gran señal de apoyo y confianza" de Trump en el futuro del enclave palestino, así como "en la posibilidad de que israelíes y palestinos encuentren un camino hacia la paz, y en el potencial de una alianza regional y global más amplia para contrarrestar las fuerzas del extremismo y promover la paz y la prosperidad entre las naciones".

El plan del inquilino de la Casa Blanca prevé un alto el fuego y la liberación de rehenes israelíes en un plazo de 72 horas e incluye una 'Fuerza Internacional de Estabilización' que controlaría el enclave palestino y se encargaría del desarme del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

A cambio, según recoge la propuesta presentada tras una reunión de Trump con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Israel liberaría a 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y a 1.700 palestinos de Gaza detenidos después del ataque del 7 de octubre de 2023, "incluidas todas las mujeres y los niños detenidos en ese contexto".

Tras aceptar el acuerdo, se reanudaría la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza conforme a los términos del acuerdo del 19 de enero y sería gestionada por la ONU y sus agencias, la Cruz Roja y "otras organizaciones internacionales no vinculadas en forma alguna con ninguna de las partes".

El exlíder laborista Jeremy Corbyn ha criticado la participación del exdirigente británico en este plan con un mensaje en su cuenta de la red social X en el que ha defendido que "no le corresponde a Blair, a Trump ni a Netanyahu decidir el futuro de Gaza. Eso le corresponde al pueblo palestino".

Así, ha recordado que "la catastrófica decisión de Blair de invadir Irak costó miles y miles de vidas", por lo que ha afirmado que éste "no debería estar cerca ni cerca de Oriente Próximo, y mucho menos de Gaza".

El informe Chilcot difundido en 2016, una investigación independiente sobre el papel de Reino Unido en la invasión de Irak iniciada en 2003, cuestionó a Blair por haber respaldado de forma incondicional al entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, para derrocar al régimen de Sadam Husein.

La investigación criticó a Blair por no haber cuestionado las afirmaciones de los servicios secretos que señalaban que Irak disponía de armas de destrucción masiva, el principal argumento esgrimido en su momento para justificar la polémica invasión del país árabe, que se llevó a cabo sin un mandato explícito del Consejo de Seguridad de la ONU.