El TPI aplaude la decisión de Hungría de poner fin al proceso de retirada iniciado por Orbán

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MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha aplaudido este lunes la decisión del nuevo Gobierno de Hungría de poner fin al proceso de retirada del país del Estatuto de Roma, el cual fue iniciado por el ahora ex primer ministro Viktor Orbán, por lo que seguirá siendo Estado miembro de la corte.

"Queremos dar la enhorabuena al Gobierno de Hungría por esta importante decisión, que es esencial para sacar adelante nuestro objetivo compartido de garantizar la justicia ante los peor crímenes y reforzar el sistema legal internacional", ha indicado en un comunicado la Presidencia de la Asamblea de los Estados que forman parte del TPI.

En este sentido, ha destacado la importancia de defender las "instituciones multilaterales", unas palabras que llegan unos días después de que las autoridades húngaras emitieran una resolución al respecto, si bien de momento no es efectiva puesto que aún deben presentar ante el Parlamento un proyecto de ley que derogue la iniciativa anterior del Gobierno.

Ese nuevo proyecto será sometido a votación previsiblemente antes del 2 de junio, fecha en que estaba programada la entrada en vigor la salida de Budapest del citado tribunal. Sin embargo, el Ejecutivo encabezado ahora por Péter Magyar ha encargado a la ministra de Exteriores, Anita Orbán, que "haga las declaraciones legales necesarias" para continuar con la suspensión del procedimiento ante el TPI".

Magyar ya había anunciado a mediados de abril que daría este paso, afirmando además que acataría los dictámenes que emanen de La Haya, también en lo referente a órdenes de arresto internacionales.

Cabe recordar que el ex primer ministro Orbán inició los trámites para la salida de Hungría del TPI en apoyo del jefe del Ejecutivo israelí, Benjamin Netanyahu, quien es objeto de una orden de arresto de este tribunal --junto con el exministro de Defensa Yoav Gallant-- por la comisión de presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en la Franja de Gaza. La corte emitió otras tres órdenes contra dirigentes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), si bien fueron retiradas tras la muerte de los tres en ataques israelíes.