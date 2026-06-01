El TPI celebra que el nuevo Gobierno de Magyar revoque la salida de Hungría iniciada por Orbán

Péter Magyar, primer ministro húngaro. - Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha emitido este lunes un comunicado en el que celebra la decisión del nuevo Gobierno húngaro de frenar la salida del país del Estatuto de Roma, que rige esta corte de justicia, iniciada por el anterior ejecutivo de Viktor Orbán, en apoyo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto por posibles crímenes de guerra en Gaza.

El TPI "toma nota con satisfacción de la decisión de Hungría de retirar su notificación de retirada del Estatuto de Roma con efecto inmediato" y celebra que esta "importante decisión" refleja "el compromiso renovado de Hungría con el Estatuto de Roma, así como con el objetivo de poner fin a la impunidad de los delitos más graves que preocupan a la comunidad internacional en su conjunto".

La nota incide en que "125 países de todas las regiones del mundo" conforman este Estatuto de Roma y que el TPI es el primer tribunal de justicia internacional de carácter permanente y establecido "para ayudar a poner fin a la impunidad de los autores de los delitos más graves", que no son otros que el genocidio, los crímenes de guerra, los de lesa humanidad y el de agresión.

A mediados de abril, coincidiendo con su triunfo electoral, Péter Magyar anunció que el Estado húngaro acataría los fallos procedentes de La Haya, incluidas las órdenes de arresto internacional, en línea con otros cambios de postura con respecto a su antecesor, un Orbán a quien han reprochado su deriva autoritaria.

El ex primer ministro húngaro decidió sacar a su país del Estatuto de Roma como muestra de apoyo al Gobierno israelí después de que el TPI impusiera en noviembre de 2024 órdenes de arresto internacional contra Netanyahu y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por posibles crímenes de guerra y contra la humanidad durante los bombardeos que continúan cayendo sobre la Franja de Gaza.

En ese contexto, Orbán desafío a la justicia internacional y recibió en Budapest en una visita de Estado a Netanyahu, en julio de 2025, en medio de las denuncias del TPI.