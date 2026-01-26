El TPI confirma que Duterte está en condiciones para ser juzgado y reanudará el proceso el 23 de febrero

Archivo - El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte comparece por primera vez ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) tras su detención - TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sala Primera de lo Preliminar del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha concluido este lunes que el expresidente filipino Rodrigo Duterte está en condiciones de salud para formar parte de los procedimientos prejudiciales, fijando para el 23 de febrero la vista en la que se confirmarán los cargos de crímenes contra la humanidad durante su etapa como presidente.

La sala ha confirmado que Duterte "es capaz de ejercer efectivamente sus derechos procesales y, por lo tanto, está en condiciones de participar en el procedimiento previo al juicio", fijando que se reanude con la audiencia de confirmación de los cargos para el 23 de febrero.

De esta forma, ha rechazado la solicitud de la defensa de un aplazamiento indefinido del proceso bajo la premisa de que Duterte "no estaba en condiciones de participar".

La sala nombró un panel de tres médicos que examinan periódicamente al exlíder filipino y aportan una serie de informes, a disposición de la defensa. A principios de enero, esta sala ya rechazó la petición de los abogados de Duterte de un nuevo informe sobre su estado de salud aludiendo que el panel cumplía su mandato y no eran necesarios informes adicionales.

El TPI ha rechazado varias apelaciones de Duterte para salir en libertad provisional alegando errores en la decisión original de una cámara inferior de la corte para mantener al exmandatario entre rejas durante el juicio.

La vista en febrero tratará de determinar si existen pruebas suficientes para establecer motivos fundados sobre los delitos que se le imputan a Duterte.

El exmandatario, de 80 años y que se encuentra detenido en La Haya desde el pasado marzo, ha sido acusado de tres cargos de crímenes contra la humanidad por la lucha contra los carteles de la droga durante su Presidencia. También se le acusa de ser "coautor indirecto" de 19 asesinatos entre 2013 y 2016, cuando fue regidor de la localidad de Dávao.