El TPI envía a juicio al carcelero libio Jaled el Hishri, tras confirmar los 17 cargos en su contra

Archivo - Bandera de Libia - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha confirmado este jueves todos los cargos de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra contra el miliciano libio Jaled el Hishri que habría cometido durante su desempeño como carcelero en la brutal prisión de Mitiga entre 2014 y 2020, enviándolo a juicio.

La Sala de Instrucción número 1 del TPI, que ha tomado esta decisión por unanimidad, ve "motivos fundados" para considerar a El Hishri --miembro de las milicias conocidas como la Fuerza de Disuasión (Rada), leales al Gobierno de unidad libio con sede en Trípoli-- "responsable" de los 17 cargos por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra que le imputa la Fiscalía.

Estos son, según ha detallado la corte en un comunicado, "tortura, tratos crueles, privación de libertad, atentados contra la dignidad personal y otros actos inhumanos (cargos 1 a 6); violación, intento de violación y otras formas de violencia sexual (cargos 7 a 10); asesinato e intento de asesinato (cargos 11 y 12); esclavitud (cargo 13); y persecución (cargos 14 a 17)", de los que habrían sido víctimas "miles" de personas en un período de algo más de seis años, entre el 1 de mayo de 2014 y el 30 de junio de 2020.

La sala ha basado su dictamen de este jueves en las pruebas y alegaciones tanto de la acusación como de la defensa, así como de las víctimas. Además, ha puesto en valor la "importancia" de los testimonios de 63 personas que declararon como testigos, 47 de las cuales habían sido retenidas en Mitiga, a mediados de mayo.

El Hishri, acusado como autor directo, indirecto y/o coautor de los citados hechos presuntamente cometidos junto a otros miembros de la Rada, ha sido así enviado a juicio ante una Sala de Primera Instancia, si bien hasta el momento no hay una fecha fijada.

Se trata de una decisión contra la que no cabe recurso "automático". "Ni la defensa ni la Fiscalía tienen derecho automático a recurrir esta decisión, pero pueden solicitar autorización a la sala de instrucción para hacerlo", reza la nota del TPI.

El Hishri fue arrestado el 16 de julio de 2025 por las autoridades de Alemania en virtud de una orden de arresto emitida bajo secreto de sumario por el TPI. Fue entregado en custodia el 1 de diciembre de 2025.