El TPI, el tanzano Tundu Lissu y las hermanas iraníes Tarané y Romina Rahimi, finalistas del premio Sájarov 2026

Archivo - Jueces en una sala del Tribunal Penal Internacional (TPI) en La Haya (archivo) - International Criminal Court / Xinhua News / Europ

BRUSELAS, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Penal Internacional (TPI), el opositor tanzano Tundu Lissu y las hermanas gemelas iraníes Tarané y Romina Rahimi --ambas condenadas por Teherán-- son los tres finalistas al Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2026, cuyo ganador se conocerá este jueves.

Las comisiones de Asuntos Exteriores y Desarrollo de la Eurocámara han seleccionado a estas candidaturas propuestas respectivamente por el grupo de Socialistas y Demócratas (S&D), el Partido Popular Europeo (PPE) y los Conservadores y Reformistas Europeos, y Patriotas por Europa.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el doctor palestino Hussam Abu Safiya --detenido sin cargos desde finales de 2024 mientras dirigía el hospital Kamal Aduán del norte de la Franja de Gaza--; y la organización israelí Standing Together completan el total de candidaturas presentadas inicialmente.

Será este 22 de octubre cuando la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo, que reúne a la presidenta de la institución y a los líderes de los grupos políticos, decida quién recibe el galardón, si bien la ceremonia de entrega tendrá lugar el 16 de diciembre en la ciudad francesa de Estrasburgo.

El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia se concede cada año a personas u organizaciones destacadas por su defensa de los Derechos Humanos y las libertad fundamentales. En 2025 fue otorgado al periodista y activista bielorruso de origen polaco Andrzej Poczobut y a la periodista georgiana Mzia Amaglobeli.