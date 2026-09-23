El TPLF anuncia el inicio de una "guerra defensiva" frente a las tropas de Etiopía en la región de Tigray

Archivo - El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, durante una visita a Rusia en septiembre de 2025 (archivo) - Sofya Sandurskaya / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) ha anunciado este miércoles el inicio de una "guerra defensiva" frente a las tropas federales de Etiopía tras el estallido de nuevos combates en la región de Tigray (norte), incluida la toma por parte del grupo del aeropuerto de la capital regional, Mekelle, sin que las autoridades centrales se hayan pronunciado por ahora sobre la situación sobre el terreno.

El TPLF y la Presidencia de Tigray han publicado en redes sociales un comunicado en el que han recalcado que "tras la intensificación de la invasión a través de varios métodos por parte del autocrático y genocida régimen del Partido de la Prosperidad (PP) de (el primer ministro etíope) Abiy (Ahmed) contra el pueblo de Tigray (...) las fuerzas tigriñas han recibido orden de hacer frente al ataque y han entrado en una guerra defensiva".

Así, han acusado a las fuerzas etíopes de "intensificar los actos de genocidio" y lanzar bombardeos contra varios puntos de Tigray, antes de reseñar que, si bien en un primer momento las fuerzas del TPLF mostraron "contención", han optado finalmente por responder a los "ataques con drones y artillería" por parte de Adís Abeba, lo que amenaza con sumir al país en un nuevo conflicto a gran escala.

El documento asegura que las fuerzas federales etíopes "lanzaron una invasión" de Tigray durante las últimas horas y recalca que las fuerzas tigriñas "combatirán en una nueva ronda de la invasión genocida por parte de Abiy", en los primeros combates a gran escala desde la firma en 2022 de un acuerdo de paz para poner fin a dos años de guerra en el norte de Etiopía.

Por su parte, Getachew Reda, asesor de Abiy y antiguo alto cargo del TPLF, ha apuntado que el grupo armado tigriña "lanzó esta madrugada una ofensiva a gran escala contra posiciones gubernamentales en Afar y Amhara". "El grupo ha tomado el control de aeropuertos bajo jurisdicción federal en Tigray, lo que ha provocado la suspensión de los vuelos con origen y destino en dicha región", ha señalado.

"Es evidente que la dirección político-militar del TPLF ha llevado la irresponsabilidad a niveles sin precedentes", ha manifestado Getachew en un mensaje en redes sociales, en el que ha descrito como "verdaderamente desolador" que "los esfuerzos de muchos, incluida la comunidad internacional", no hayan logrado "evitar una nueva escalada bélica en Tigray".

En este contexto, la aerolínea Ethiopian Airlines ha confirmado la "suspensión temporal" de los vuelos a los aeropuertos de Mekelle, Axum y Shire "debido a la situación actual en la región de Tigray"." Pedimos disculpas a nuestros clientes por las molestias que esta suspensión de vuelos pueda ocasionarles", ha apuntado en un mensaje en redes sociales.

Fuentes de seguridad citadas por el diario etíope 'Addis Standard' han confirmado que las fuerzas tigriñas "han tomado el control" del Aeropuerto Internacional de Alula Aba Nega, en Mekelle, en el marco de unos combates que han estallado apenas tres días después del anuncio de una alianza entre siete grupos opositores y armados --entre ellos el TPLF-- enfrentados con las autoridades centrales.

Estos grupos anunciaron la formación de la Coalición por la Supervivencia de las Fuerzas Populares Etíopes (CSFPE) y declararon que su objetivo era sacar del poder al PP y establecer un gobierno de transición, lo que llevó a Naciones Unidas a mostrar su "profunda preocupación" por las crecientes tensiones y el riesgo de conflicto en el país africano.

TENSIONES EN TORNO AL ACUERDO DE PAZ

El Gobierno etíope dio en julio por disuelto el acuerdo de paz firmado en 2022 en Sudáfrica con el TPLF tras la citada guerra desatada en 2020, que dejó entre 100.000 y 600.000 muertos, dependiendo de la fuente. Tras el pacto, Tigray quedó en manos de un gobierno provisional aceptado por las autoridades federales del país.

Sin embargo, a principios de mayo el TPLF se hizo con el control de las autoridades regionales, lo que provocó unas tensiones y acusaciones cruzadas sobre incumplimientos de los términos de lo acordado en la capital sudafricana, Pretoria, incluidas críticas del grupo a Adis Abeba por mantener a la región en un estado de marginación.

El Gobierno federal, por su parte, no ha reconocido a la administración reinstaurada por parte del TPLF y ha insistido en que la única autoridad vigente en la región es la Administración Regional Provisional de Tigray, establecida en virtud del Acuerdo de Pretoria, a pesar de no contar con poder real sobre el terreno debido a la vuelta al poder por parte del poderoso grupo tigriña.

El conflicto de 2020 estalló tras un ataque del TPLF contra la principal base del Ejército etíope en Mekelle, lo que llevó a Abiy a ordenar una ofensiva contra el grupo tras meses de tensiones a nivel político y administrativo por diversos motivos, incluida la negativa del TPLF a la hora de reconocer un aplazamiento electoral y su decisión de celebrar comicios regionales al margen de Adís Abeba.

El TPLF acusó a Abiy de azuzar las tensiones desde su llegada al poder en abril de 2018, cuando se convirtió en el primer oromo en acceder al cargo. Hasta entonces, el TPLF había sido la fuerza dominante dentro de la coalición que gobernó Etiopía desde 1991, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), sustentada en las etnias. El grupo se opuso a las reformas de Abiy, que consideró como un intento de socavar su influencia.