El TPLF asegura haber matado a 500 militares y milicianos progubernamentales en combates en el norte de Etiopía

Archivo - Fotografía de archivo de la ciudad de Mekelle, capital de la región de Tigray, en el norte de Etiopía - Liu Fangqiang / Xinhua News / Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) ha asegurado que 500 militares etíopes y milicianos progubernamentales han muerto en recientes enfrentamientos registrados en el norte del país africano, sin que Adís Abeba se haya pronunciado al respecto, en medio del nuevo conflicto desatado en septiembre en la región de Tigray.

El grupo ha indicado en un comunicado publicado a través de redes sociales que los combates han tenido lugar en los alrededores de la histórica ciudad de Aksum, antes de agregar que su "contraataque" se saldó con 500 muertos y alrededor de 800 heridos entre las fuerzas gubernamentales.

Así, ha recalcado que las tropas regulares y sus aliados avanzaron desde Aksum y una zona cercana en el marco de un intento de avance hacia sus posiciones, al tiempo que ha subrayado que sus fuerzas se hicieron además con armas, municiones y medicinas, sin pronunciarse sobre posibles bajas.

El comunicado ha sido publicado en medio del conflicto desatado por la ofensiva lanzada por el TPLF --que el 23 de septiembre anunció el inicio de una "guerra defensiva"-- y los avances obtenidos desde entonces por las tropas etíopes en la zona, llegando a aproximarse a las fronteras con Eritrea, país al que Adís Abeba acusa de respaldar al grupo tigriña.

Etiopía anunció a mediados de octubre la creación de un nuevo gobierno interino en Tigray tras recapturar la capital regional, Mekelle, de cara a "restaurar las estructuras de gobierno" y celebrar elecciones "libres y justas" en un plazo de seis meses para intentar avanzar hacia una solución pacífica.

Las hostilidades estallaron tras meses de tensiones y acusaciones cruzadas sobre incumplimientos del acuerdo de paz de 2020, destinado a poner fin a la guerra desatada dos años antes entre las partes, y ante el deterioro de las relaciones bilaterales entre Etiopía y Eritrea, que ha hecho temer con el estallido de una guerra a gran escala en la zona.