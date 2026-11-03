Los trabajadores de la industria textil protestan por cuarto día consecutivo en Bangladesh

Imagen de archivo de la Policía de Bangladesh durante las protestas de trabajadores del sector textil. - Mamunur Rashid / Zuma Press / Europa Press

Las manifestaciones dejan medio centenar de agentes heridos y obligan a cerrar 200 fábricas en todo el país

Detenidas más de 30 personas vinculadas a la Liga Awami durante el último día

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de la industria textil de Bangladesh han vuelto a salir este martes a la calle por cuarto día consecutivo de protestas por las precarias condiciones laborales y los bajos salarios a los que hacen frente, unas manifestaciones que se han saldado de momento con al menos 50 agentes heridos y unas 200 fábricas cerradas.

Las protestas se han concentrado especialmente en los cinturones industriales de Daca, como Ashulia, Gazipur y Mirpur, a medida que los manifestantes buscan bloquear las principales autopistas de entrada y salida a la capital. Las fuerzas de seguridad han vuelto a hacer uso de gases lacrimógenos en un intento por dispersar a los presentes, si bien se han vuelto a registrar algunos enfrentamientos.

Las marchas se iniciaron el sábado y se han ido intensificando con el paso de los días a pesar de que el Gobierno ha apostado por crear una comisión para abordar el estado de los salarios de los trabajadores del sector en Bangladesh, que es el segundo mayor exportador de ropa del mundo, después de China.

Esto llega en un momento crítico para los fabricantes, que entran en la temporada alta de producción por el incremento de los pedidos de exportación de cara a primavera y verano. El sector da empleo a unos cuatro millones de trabajadores, abastece a marcas mundiales como H&M, Zara y Gap, y representa más del 80% de los ingresos por exportación del país.

Los trabajadores exigen un salario mínimo mensual de 30.000 takas (unos 215 euros) frente a los 12.500 takas actuales (89 euros), alegando que el aumento del coste de la vida y la inflación persistente han mermado su poder adquisitivo. Varias fábricas también han sufrido actos de vandalismo durante los disturbios de los últimos días.

No obstante, desde el sector han alertado de que los cierres de las fábricas podrían retrasar los envíos y dañar la reputación del país. Además, los propietarios aseguran que existe un aumento de los costes operativos y una mayor incertidumbre en el mercado, habida cuenta de la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Próximo.

Las fuerzas de seguridad han indicado que se están tomando las medidas necesarias para garantizar que los trabajadores vuelvan a sus puestos y han rechazado hacer un uso excesivo de la fuerza, según informaciones del diario 'The Daily Star'.

MÁS DE 30 DETENIDOS RELACIONADOS CON LA LIGA AWAMI

La Policía ha indicado que más de una treintena de personas han sigo detenidas acusadas de sabotaje en el marco de las protestas durante las últimas 24 horas en la capital del país.

Así, ha explicado que todas ellas estarían relacionadas con la Liga Awami de la ex primera ministra Sheij Hasina --que se encuentra exiliada y fue condenada a pena de muerte por crímenes contra la humanidad por su implicación en la cruenta represión de las protestas de julio y agosto de 2024--.

Las actividades de la Liga Awami siguen prohibidas a raíz de lo sucedido entonces. Los detenidos también incluyen a personas asociadas con el partido, tal y como ha indicado la Policía Metropolitana de Daca. Además, se estima que varios trabajadores --sin afiliación-- han sido también detenidos durante el último día.