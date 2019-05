Tres de cada cuatro niños en la región somalí de Puntlandia no tienen suficiente comida

Publicado 23/05/2019 11:19:08 CET

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Tres de cada cuatro niños en la región de Puntlandia, en el norte de Somalia, no tienen suficiente comida lo que les deja en una situación de mayor vulnerabilidad ante la sequía que se espera que asole a esta zona del Cuerno de África en los próximos meses, según ha alertado Save the Children.

La ONG analizó la situación sobre el terreno en marzo y ha concluido que el 73 por ciento de los niños de los hogares examinados consumen dos o menos comidas al día. Las familias atribuyen al aumento de los precios y la muerte del ganado esta merma, en el marco de la cual casi la mitad de la población encuestada ha reducido la comida que ingiere.

El director de Save the Children en Somalia, Timothy Bishop, ha recordado que la población aún no se ha recuperado de la sequía que sufrió en 2017 y ahora se asoma "a otra gran crisis humanitaria mientras el mundo mira". "Tenemos los datos, tenemos las estadísticas de lluvias y sabemos que, si no se actúa de forma inmediata, los niños sufrirán en los próximos semanas y meses", ha sentenciado.

Para Bishop, es "imperativo" que la comunidad internacional se implique más en la zona y colabore con las autoridades locales. El lunes, la ONU presentó un plan de respuesta a la sequía en la que reclamaba 720 millones de dólares para brindar ayuda de emergencia a 4,5 millones de damnificados en las áreas más afectadas de Somalia.

A falta de que aún empeore más el contexto climatológico, la inseguridad alimentaria ya avanza a niveles superiores a los de 2017, cuando el país evitó a duras penas ser declarado en situación de hambruna. Las agencias internacionales estiman que al menos 2,2 millones de somalíes, entre ellos 930.000 niños, pasarán graves carencias este año por la falta de lluvias.

La crisis amenaza con dejar a al menos 1,2 millones de niños menores de cinco años en situación de desnutrición aguda en 2019, de los cuales 177.000 alcanzarían niveles extremos, según un análisis nutricional difundido a finales de abril.