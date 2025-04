Tres detenidos en Francia por el secuestro del opositor argelino Amir Bujurs

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad francesas han detenido a tres individuos por su supuesta implicación en el secuestro del 'influencer' y opositor argelino Amir Bujurs, conocido como 'Amir DZ', quien pasó 27 horas secuestrado el 29 de abril de 2024.

Bujurs, de 41 años de edad, obtuvo el asilo político en Francia en 2023, y tiene una importante actividad en redes sociales, YouTube o TikTok, donde cuenta con miles de seguidores para sus contenidos críticos con el Estado argelino y la corrupción de sus dirigentes.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista francesa ha informado este sábado de la imputación de tres sospechosos cuatro días después de su arresto, quienes estarían implicados el secuestro del activista, según recoge el diario 'Le Monde'.

"La apertura hoy (viernes 11 de abril) de una investigación judicial en el Tribunal de París sobre los cargos de asociación delictiva en el marco de una organización terrorista, por una parte, y de detención y secuestro en el marco de una organización terrorista, por otra, demuestra que una potencia extranjera no dudó en llevar a cabo acciones violentas en suelo francés mediante la intimidación y el terror, susceptibles de atentar contra la vida", ha declarado el abogado de Amir Bujurs, Eric Plouvier, a Le Monde'.

El secuestro se produjo el 29 de abril de 2024, cuando Amir Bujurs regresaba a su domicilio en Valle del Marne, al sureste de París. Un coche sin distintivos y con luces intermitentes le bloqueó el paso cerca de su casa y cuatro hombres vestidos de civil, dos de ellos con brazaletes naranjas de policía lo sacaron de su vehículo, lo esposaron y se lo llevaron hacia Pontault-Combault, en la región de Sena y Marne.

Bujurs se percató de que se trataba de un secuestro por falsos policías y así se lo reprochó a sus captores. "Un funcionario argelino quiere verle. Después lo llevaremos a casa, no se preocupe", le respondió con acento argelino, según sus abogados. Más tarde le comunicaron que la reunión sería en Ámsterdam y después hablaron de trasladarlo a España.

"Me preguntaron que por qué mencionaba a Argelia en mis vídeos y me dijeron que solo me liberarían cuando su jefe lo decidiera", ha relatado. Finalmente 27 horas después de su secuestro fue liberado cerca de un bosque desde donde caminó hasta la carretera más cercana donde convenció a un conductor para que lo llevara a su casa.

Bujurs ha sido objeto de dos agresiones previas, según su abogado, que destaca que la investigación del secuestro ha permitido descubrir una red de espionaje en Bercy y en la Oficina Francesa para la Inmigración y la Integración que transmitía información sensible a las autoridades argelinas.

El caso transcurre en paralelo a los anuncios de París y Argel para la recomposición de las relaciones bilaterales, afectadas desde que en agosto de 2024 el presidente francés, Emmanuel Macron, remitiera una carta al rey marroquí, Mohamed VI, reconociendo la soberanía marroquí sobre la antigua colonia española del Sáhara Occidental.