Tres militares colombianos muertos en un ataque de la guerrilla

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MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos soldados y un capitán de las Fuerzas Armadas colombianas han muerto en un ataque perpetrado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, en el que los insurgentes emplearon un enjambre de drones.

El ataque fue lanzado con los drones cargados de explosivos sobre el cantón militar Trapiche, a lo que los militares respondieron enviando a un grupo motorizado para asegurar el perímetro. Entonces se produjo un enfrentamiento con los guerrilleros en el que murieron el capitán Marco David Pirajón Montezuma y el soldado profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo.

Otros cinco militares resultaron heridos, uno de los cuales, identificado como Jhon Carlos Marrugo Manjarrez, falleció posteriormente debido a la gravedad de sus lesiones.

"Mantendremos la ofensiva militar y continuaremos desarrollando operaciones militares en la provincia de Ocaña, con el firme propósito de proteger a la población y fortalecer las condiciones de seguridad en esta región del país", advierte el Ejército en su último comunicado.

Los drones explosivos causaron daños en alojamientos y otras zonas de las instalaciones militares y un helicóptero también recibió impactos.