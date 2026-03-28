Tres muertos en un ataque contra las milicias chiíes en Kirkuk, Irak

Archivo - Miembros de la milicia progubernamental Fuerzas de Movilización Popular (FMP) - Ameer Al Mohammedaw/dpa - Archivo

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tres miembros de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) han muerto y cuatro más han resultado heridos este sábado en un ataque perpetrado en la provincia de Kirkuk, en el norte el país.

"El cuartel del Mando de Operaciones del Norte y Este del Tigris ha sido objeto de un traicionero ataque sionista-estadounidense esta tarde del sábado con tres ataques aéreos", ha informado el grupo paramilitar chií en un comunicado recogido por la agencia de noticias iraquí INA.

El comunicado informa del balance de víctimas y advierte de que aún es provisional.

Por otra parte, el Ministerio del Interior iraquí ha informado de la muerte de dos agentes y de cinco más heridos en un bombardeo sobre posiciones policiales en el oeste de Mosul, también en el norte del país.

Los fallecidos son el coronel Omar Mahmud Jalaf Ismail y el agente Rafea Abdulá Ahmed Alí. Un segundo ataque sobre el mismo lugar se ha producido cuando estaban evacuando a los heridos, ha indicado el Ministerio.

Por otra parte, INA ha informado citando fuentes de las fuerzas de seguridad del impacto de un dron cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad.

Otro aparato ha caído en Sayyid Ahmed al Rifai, en la provincia de Mesena, en el sur del país fronterizo con Irán, sin que haya noticia de daños personales o materiales.

Por otra parte, se han contabilizado más de seis ataques de drones en la región del Kurdistán iraquí, en el norte del país, uno de los cuales ha impactado contra el domicilio del presidente del Kurdistán, Nichirvan Barzanim, en la localidad de Duhok.

Desde el 28 de agosto, cuando comenzaron los bombardeos israelíes y estadounidenses sobre Irán, se han registrado más de 460 ataques en el Kurdistán, percibido como aliado de Washington por las milicias iraquíes proiraníes, según el balance de la televisión kurdo-iraquí Rudaw.