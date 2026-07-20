Tres muertos en un bombarde israelí en la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego

Bombardeo israelí en la Franja de Gaza - Ramez Habboub / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tres palestinos han muerto y varios más han resultado heridos este lunes en un bombardeo israelí sobre un vehículo en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego formalmente en vigor desde el 11 de octubre de 2025.

Un dron israelí ha bombardeado a un vehículo civil cerca del Hospital Británico de Mauasi Jan Yunis, según fuentes médicas palestinas citadas por el diario 'Filastín'. Varias personas más han resultado heridas de diferente consideración.

Otro dron ha bombardeado a un vehículo civil en el cruce de Al Qafri, en el centro de la ciudad de Gaza. La Media Luna Roja Palestina ha informado de que ha trasladado a siete personas heridas, tres de ellas graves, al Hospital de Al Saraya.

Otra persona ha resultado herida por disparos de las fuerzas israelíes en el campamento de refugiados de Halaua, en Yabalia, en el norte del enclave palestino.

Además se ha informado de disparos desde vehículos militares israelíes en el barrio de Al Zeitún de la ciudad de Gaza, así como de disparos en el este de Jan Yunis. También ha habido bombardeo de artillería.

El Ministerio de Sanidad del Gobierno palestino, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha publicado este lunes un nuevo balance que incluye 1.158 muertos y 3.756 heridos desde el inicio del alto el fuego, así como 73.283 fallecidos y 173.864 heridos desde el incio de la escalada del 7 de octubre de 2023.