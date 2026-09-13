Tres muertos en Donetsk en ataques de drones ucranianos

Archivo - Ataque de un dron sobre un coche en Donetsk (archivo) - Dmitry Yagodkin/TASS via ZUMA Pr / DPA - Archivo

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres civiles han muertos, uno de ellos menor de edad, en nuevos ataques ucranianos con drones sobre la región ucraniana de Donetsk, bajo control ruso, según han denunciado las autoridades.

"Tres personas han muerto, incluido un adolescente, y dos han resultado heridas hoy en ataques de drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania", ha publicado el presidente de la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD), Denís Pushilin.

El ataque se ha producido entre las localidades de Krasnaya Poliana y Stepnoye, en el distrito de Velikonovoselkovski, cuando un dron ha impactado contra un coche en el que se desplazaba una familia, ha informado Pushilin. Los fallecidos son un joven nacido en 2011, una mujer nacida en 1968 y un hombre nacido en 1989. Otra persona más ha resultado herida.

Por otra parte, un hombre nacido en 1989 ha resultado herido de carácter moderado en otro ataque en el distrito de Volodarski. "Mis sinceras condolencias a las faimlias y amigos de los fallecidos", ha indicado Pushilin, que des¡ea una rápida recuperación a los heridos.