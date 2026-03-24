Tres ONG denuncian "interferencia" y "amenazas" contra los periodistas árabes en Haifa, Israel

Archivo - Bandera de Israel (archivo) - Christoph Soeder/dpa - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tres ONG con sede en Israel dedicadas a la defensa de los derechos y libertades de la población árabe en el Estado israelí han solicitado este lunes a un tribunal de la ciudad de Haifa, en el norte del país, que obligue a las autoridades locales a "cesar la interferencia" de sus inspectores en el trabajo de los periodistas árabes, a los que habrían impedido realizar su trabajo "durante transmisiones en vivo y filmaciones", así como con "amenazas" y "restricciones ilegales".

Lo han hecho a través de una demanda presentada ante el Tribunal de Asuntos Administrativos del Tribunal de Distrito de Haifa por la abogada Hadil Abú Salí, letrada de Adalah --el Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, conocido meses atrás por su defensa de los activistas de las flotillas humanitarias que partieron hacia la Franja de Gaza--, que ha actuado en representación de esta organización y de las ONG Centro Mossawa --Centro de Defensa de los Ciudadanos Árabes de Israel-- e I'lam, el Centro Árabe para la Libertad de Prensa, el Desarrollo y la Investigación.

"La solicitud busca una orden judicial inmediata que obligue al municipio de Haifa a cesar la interferencia de sus equipos de inspección municipal en el trabajo de los periodistas árabes en la ciudad", reza el comunicado compartido por Adalah, que alude a "una serie de violaciones continuas que comenzaron con el inicio de la guerra actual el 28 de febrero de 2026", en alusión al conflicto bélico abierto con Irán tras la ofensiva sorpresa lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país centroasiático.

Según han denunciado estas tres entidades, "los inspectores municipales han presionado sistemáticamente a periodistas árabes para que dejen de transmitir", con incidentes que han incluido "amenazas de multas o daños a los equipos" e incluso "amenazas directas de arresto o agresión física". "En un caso, un inspector amenazó a un periodista, diciéndole que se quitaría el uniforme y lo agrediría físicamente", han ejemplificado.

Asimismo, han acusado a los inspectores de Haifa de emitir "afirmaciones infundadas de que se requiere un 'permiso municipal' para transmitir", pese a que, según han recogido las citadas organizaciones, "la Policía ha confirmado en varias ocasiones que no existe ninguna prohibición legal para filmar o transmitir y que los periodistas solo están sujetos a las normas de censura habituales aplicables a todos los medios de comunicación".

"Las acciones del municipio de Haifa no son casos aislados; forman parte de un patrón sistemático de persecución contra quienes se percibe que actúan al margen del consenso israelí en tiempos de guerra", ha alegado la abogada de Adalah, Hadil Abú Salí, que ha acusado a las autoridades locales de estar "incurriendo en prácticas claramente discriminatorias y arbitrarias a pesar de no tener autoridad para controlar a la prensa, y esta injerencia ilícita debe cesar".

"Ya hemos presenciado esto en la represión de protestas y en la persecución de artistas y espacios culturales. Ahora, este abuso de poder se ha extendido a periodistas árabes en un intento de imponer censura ilegal. El municipio está incurriendo en prácticas claramente discriminatorias y arbitrarias a pesar de no tener autoridad para controlar a la prensa, y esta injerencia ilícita debe cesar", ha agregado.

Por su parte, el director del Centro Mossawa, Jafar Fará, ha instado al alcalde de la ciudad a "poner fin a esta instrumentalización política del personal municipal contra los periodistas árabes en particular".

Sin embargo también ha alertado de las políticas municipales dirigidas contra "la población árabe en general", denunciando que las autoridades locales "están desplegando la unidad Oz, creada para combatir la delincuencia y financiada con un nuevo impuesto a los residentes de Haifa, pero la están utilizando con fines políticos, como la retirada de letreros en árabe, en lugar de abordar la delincuencia que azota la ciudad". "Parece que algunos dentro del municipio se creen el gobernador militar de Haifa", ha sentenciado.