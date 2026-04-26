Tres palestinos, entre ellos un niño, han muerto tras un ataque israelí en el norte de Gaza

Archivo - Palestinos desplazados reciben alimentos en un comedor social del campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Hassan al-Jedi

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres palestinos, de los cuales uno de ellos era un niño, han sido encontrados sin vida este sábado tras un ataque aéreo israelí, que también habría dejado numerosos heridos cerca de la escuela Al Dahyan, en el barrio de Sheij Radwan, al norte de la ciudad de Gaza.

Según ha informado la agencia de noticias palestina WAFA, el hospital Al Shifa habría confirmado la llegada de los cuerpos de las tres víctimas junto a numerosos heridos tras el ataque aéreo por parte de las fuerzas aéreas de Israel.

A su vez, antes del ataque, según ha indicado la agencia, un palestino ha sido disparado por el Ejército en el campo de refugiados de Jabalia, situado en la Franja de Gaza. La víctima, Bahjat Abu Al Eish, ha fallecido tras recibir un disparo en la cabeza.

Este mismo sábado, las autoridades sanitarias de Gaza, controladas por Hamás, han confirmado otros 17 muertos en ataques israelíes durante las jornadas del jueves y el viernes, a los que hay que sumar otros 32 heridos.

Un total de 809 personas han muerto y 2.267 han resultado heridas desde el alto de fuego de octubre, de acuerdo con las cifras concretas del Ministerio de Salud sobre las víctimas en los ataques israelíes. Las autoridades sanitarias han confirmado la recuperación de 761 cadáveres.

Desde el estallido de la guerra de Gaza, los ataques israelíes han dejado ya un total aproximado de 72.585 muertos y 172.370 heridos, según el cómputo del Ministerio.