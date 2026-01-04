Tres policías muertos en un ataque de individuos armados en el noreste de Pakistán

Archivo - Policía en Pakistán (archivo) - Europa Press/Contacto/Hussain Ali - Archivo

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tres policías de tráfico han muerto por disparos de individuos armados en Serai Naurang, en el distrito de Lakki Marwat, en la provincia de Jíber Pajtunjua, en el noroeste de Pakistán.

Un portavoz de la Policía ha explicado que los agentes fueron tiroteados cuando estaban de servicio por "terroristas no identificados que se desplazaban en una motocicleta", según recoge el diario paquistaní 'Dawn'. Los tres, identificados como Yalal Jan, Azizulá y Abdulá, fallecieron en el lugar del ataque.

Los cuerpos han sido trasladados al Hospital de Naurang y la Policía ha puesto en marcha una operación de búsqueda en la zona afectada. Más tarde se ha celebrado un acto oficial en la Comisaría de Lakki Marwat al que han asistido las familias de los fallecidos.

Por otra parte, otro agente de la Policía ha muerto por disparos de individuos no identificados en Kashfi Jel, en el distrito de Bannu. El fallecido es Rashid Jan, quien salía de su casa para trabajar en la mañana de este domingo cuando fue atacado por individuos en una motocicleta.

La zona fronteriza entre Pakistán y Afganistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte del grupo islamista Tehrik e Taliban Pakistan (TTP), lo que ha suscitado acusaciones contra India y a los talibán afganos, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.