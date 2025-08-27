Un tribunal alemán autoriza la deportación a su país de origen de un miembro de Estado Islámico

Berlín considera fiables las garantías de Tayikistán de que protegerá los DDHH del hombre

MÜNSTER (ALEMANIA), 27 (DPA/EP)

Un tribunal administrativo de la ciudad alemana de Münster ha dictaminado este miércoles que un miembro de Estado Islámico que cumplió cinco años de prisión en Alemania puede ser deportado a su país natal, Tayikistán, al considerar fiables las garantías de las autoridades tayikas.

Berlín ha explicado que Tayikistán ha garantizado que el hombre, de 39 años, no será sometido a tortura, sino que este recibirá un trato humano y de conformidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Así, el servicio de Inteligencia nacional también ha informado de que no hay pruebas de violaciones de Derechos Humanos en el país asiático.

En este sentido, el juez Justus Stech ha enfatizado que la fiabilidad de las garantías de Tayikistán ha sido un factor decisivo en su fallo. Además, su apelación contra la decisión de levantar la prohibición de deportación ha sido desestimada.

La sentencia todavía no es firme, aunque el tribunal administrativo no ha admitido a trámite un recurso. Ahora, el demandante puede presentar una apelación contra la denegación de la admisión a trámite del menciondo recurso.