Un tribunal alemán permite salir del país al principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

BERLÍN 10 Nov. (DPA/EP) -

El principal sospechoso de la desaparición en 2007 de la niña británica Madeleine McCann puede volver a salir de Alemania, según ha dictaminado este lunes un tribunal de la ciudad de Celle, en Baja Sajonia.

El hombre, un ciudadano alemán, puede moverse dentro de Europa con su documento nacional de identidad. Sin embargo, siguen en vigor otras restricciones que se le impusieron tras cumplir una pena de prisión por violación y otros delitos.

No obstante, deberá seguir portando una tobillera electrónica y presentarse ante su servicio de libertad condicional, mientras que el tribunal de Hildesheim, también en Baja Sajonia, decidirá sobre las nuevas normas de residencia del hombre.

Se le podría prohibir temporalmente salir de Alemania "para resolver cuestiones técnicas" o permanecer en determinadas regiones. Su abogado había presentado previamente un recurso contra las condiciones impuestas a su cliente, hablando también de una "campaña masiva de prejuicios" durante el largo proceso judicial.

McCann tenía tres años cuando desapareció durante unas vacaciones familiares en un complejo de apartamentos de Praia da Luz, en el sur de Portugal.