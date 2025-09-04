Un tribunal de Alemania dicta prisión preventiva para una mujer acusada de apoyar a Estado Islámico

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Federal de Justicia de Alemania ha dictado prisión preventiva para una supuesta simpatizante de la organización terrorista Estado Islámico que ha sido detenida en la ciudad de Dusseldorf, en el oeste del país.

La Fiscalía de Alemania ha informado este jueves de que una mujer alemana, a la que ha identificado como Nadine D., compareció en la víspera ante el juez de instrucción tras haber sido detenida en virtud de una orden de arresto emitida a finales de julio al considerarla sospechosa de apoyar a una organización terrorista extranjera y reclutar miembros o simpatizantes para dicha organización.

Según la investigación, la sospechosa dirigió desde 2019 una iniciativa para brindar ayuda a presos, tanto a miembros como a seguidores y simpatizantes de Estado Islámico encarcelados en Alemania y en el extranjero. Para ello, hasta el verano de 2024, recaudó donaciones por un total de casi 18.000 euros a través de diversos perfiles en línea y "remitió los fondos a varios beneficiarios o a sus familias".

También, dice el tribunal, publicó en Internet fotografías con lemas de Estado Islámico, que remitía a los miembros o simpatizantes de Estado Islámico con el "objetivo" de "animar a los presos a seguir siendo leales a la organización y estar dispuestos a seguir participando en ella".