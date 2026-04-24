Un tribunal de apelaciones de Kenia revoca un fallo que consideraba el aborto un derecho fundamental

Archivo - Bandera de Kenia - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de apelaciones de Kenia ha revocado la decisión de un tribunal inferior que determinaba que el aborto forma parte de los derechos de salud reproductiva consagrados en la Constitución tras el caso de una joven de 16 años que fue detenida tras ser tratada por un médico por sufrir un aborto espontáneo.

El tribunal superior de Kenia en Malindi emitió un fallo en marzo de 2022 en el que calificó de "ilegales" las detenciones y el enjuiciamiento de pacientes o profesionales de la salud por buscar u ofrecer servicios de aborto seguros, instando al Parlamento a promulgar una ley para acceder a este derecho en virtud del artículo 26 de la Constitución.

No obstante, un tribunal de apelaciones ha revocado el fallo, lo que suscita "una gran preocupación sobre el acceso a los servicios de salud reproductiva en Kenia", según ha denunciado en un comunicado el Centro de Derechos Reproductivos, con sede en Nueva York.

"Cada año, al menos 2.600 mujeres mueren por abortos inseguros en Kenia, y otras 21.000 son hospitalizadas debido a complicaciones derivadas del aborto (...) Esto no es una estadística; es la cruda realidad de lo que sucede cuando a las mujeres y niñas se les niega atención médica, información y dignidad", ha señalado.

El caso se remite a septiembre de 2019, cuando una joven de 16 años --identificada como Pak-- del condado de Kilifi, en el sureste del país, acudió a una clínica donde un doctor la examinó tras sufrir complicaciones durante el embarazo, incluyendo fuertes dolores abdominales, mareos y sangrado vaginal.

El doctor, que determinó que había sufrido un aborto, fue arrestado posteriormente, mientras que la demandante fue detenida y llevada desde una cama de hospital hasta una comisaría en Ganze, en el citado condado, donde permaneció dos noches. Posteriormente, los agentes de Policía registraron la clínica y confiscaron el historial médico de la paciente.

"La Policía también la obligó a firmar una declaración que no reflejaba su versión de los hechos y la mantuvo detenida en el centro de detención juvenil de Malindi durante más de un mes. Esta no es una historia aislada. Así es como se manifiesta la criminalización del aborto en la práctica", ha denunciado.