Un tribunal de Australia condena a un exobispo por abusar sexualmente de dos aborígenes, incluyendo un menor

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MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de distrito de Australia Occidental ha condenado este jueves a Christopher Saunders, de 76 años, de 13 delitos por abusar sexualmente de dos aborígenes cuando era obispo de Broome, una posición de alto rango en la Iglesia católica australiana, incluyendo un menor de 16 años.

Los delitos cometidos por el exobispo entre 2008 y 2019 incluyen un cargo por penetración sexual sin consentimiento y una docena de cargos por agresión sexual. Asimismo, ha sido absuelto de otros seis cargos, entre ellos dos por trato indecente con un menor de 16 años.

Los fiscales alegaron ante el tribunal que el exobispo organizaba fiestas con presencia de alcohol y tabaco en su domicilio, propiedad de la Iglesia, poniendo como norma que los húespedes, exclusivamente varones y en su mayoría aborígenes, debían estar en ropa interior.

Durante la primera jornada del juicio y sin la presencia del jurado, los fiscales comunicaron al tribunal que retiraban cuatro cargos relacionados con una presunta víctima menor de trece años por penetración sin consentimiento y agresión sexual, según ha recogido la cadena ABC.

Saunders, ordenado sacerdote en 1976, ha pasado la mayor parte de su carrera religiosa en la remota región de Kimberley, en el extremo noroeste del país, y fue nombrado obispo de Broome en 1996. Renunció voluntariamente a su cargo en 2020.