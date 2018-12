Un tribunal australiano revoca la condena contra un antiguo arzobispo acusado de encubrir abusos a menores

Publicado 06/12/2018 10:33:40 CET

SIDNEY, 6 Dic. (Reuters/EP) -

Un tribunal australiano ha revocado este jueves la condena dictada contra un antiguo arzobispo quien fue la figura más destacada dentro del clero católico declarado culpable de ocultar abusos sexuales contra menores, argumentando que los fiscales no consiguieron demostrar su acusación más allá de toda duda razonable.

El juez Roy Ellis ha sentenciado a favor de la apelación presentada por Philip Wilson, antiguo arzobispo de Adelaida y antiguo presidente de la Conferencia Episcopal australiana, contra su condena el pasado mes de mayo, según los documentos del tribunal.

"La apelación es aceptada", reza el sumario de la decisión remitido por correo electrónico a Reuters por una portavoz del tribunal. "La condena y las órdenes del tribunal local son revocadas", añade.

Ellis ha anunciado la decisión en el Tribunal de Distrito de Newcastle, en Nueva Gales del Sur, poniendo así en libertad a Wilson, de 68 años, detenido desde hace un año en la casa de su hermana como alternativa a prisión después de su condena por no revelar a la Policía los abusos de un sacerdote.

En opinión del juez, los fiscales no han conseguido demostrar más allá de toda duda que Wilson supiera de las acusaciones y que si este había sido informado, estuviera lo suficientemente convencido de la culpa pero no actuara. Durante el juicio, Wilson dijo que no podía recordar las acusaciones que se formulaban en su contra en 1976.

"No tengo ganas de hablar", se ha limitado a señalar Peter Creighton, un monaguillo en el momento del supuesto abuso, que dijo que había planteado la cuestión a Wilson, en declaraciones a la prensa fuera del tribunal mientras contenía las lágrimas.

La archidiócesis de Adelaida por su parte ha dado la bienvenida a la conclusión del proceso. "Ahora necesitamos considerar las ramificaciones de este resultado", ha dicho su administrador delegado, el padre Philip Marshall, en un comunicado, al tiempo que ha añadido que los supervivientes de abusos sexuales "están en nuestros pensamientos y oraciones".

Wilson había sido acusado de encubrir el abuso cometido por el padre James Fletcher tras haber sido informado de ello por dos víctimas en 1976, una de ellas un monaguillo que presuntamente se lo contó en el confesionario.

Los abogados de Wilson han esgrimido en todo momento que este no sabía que Fletcher había abusado de un chico. Fletcher fue declarado culpable en 2004 de nueve cargos de abuso sexual y falleció en prisión en 2006 tras un infarto.