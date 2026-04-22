Un tribunal bloquea una ley en California que obliga al ICE a no llevar máscaras y portar una identificación

Miembros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en ingléS) - Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha bloqueado este miércoles la entrada en vigor de una legislación en el estado de California aprobada en 2025 que obliga a los efectivos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), a no llevar máscaras y a portar una identificación visible.

Un panel de tres jueces del Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos ha emitido una orden judicial para bloquear la medida tras argumentar en su fallo que uno de los artículos de la legislación viola la cláusula de Supremacía al intentar "regular directamente el desempeño" de las funciones gubernamentales.

La legislación ya había sido bloqueada previamente de manera temporal en febrero por un juez de distrito que determinó que discriminaba a las fuerzas federales porque la obligación eximía a los agentes estatales, según ha recogido Politico.

Esto supone una nueva victoria para la Administración Trump después de que presentara una demanda contra el estado, argumentando que la legislación podía poner en peligro la seguridad de aquellos agentes del ICE que sufren acoso y violencia o sobre los que se ha difundido información personal.

"Las políticas de California contra las fuerzas del orden discriminan al Gobierno federal y están diseñadas para poner en riesgo a nuestros agentes. Estas leyes son inaceptables", indicó la entonces fiscal general estadounidense Pamela Bondi en un comunicado.

La medida fue firmada por el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, tras las redadas llevadas a cabo por parte de efectivos del ICE en Los Ángeles como parte de las deportaciones masivas de migrantes impulsadas por el magnate republicano, Donald Trump.