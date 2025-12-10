Un tribunal de Bulgaria rechaza extraditar a Líbano de un hombre por la explosión en el puerto de Beirut en 2020

Archivo - Daños materiales por la explosión del 4 de agosto de 2020 en el puerto de la capital de Líbano, Beirut - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Bulgaria ha rechazado este miércoles la petición formulada por Líbano para la extradición de un empresario ruso-chipriota --sobre el que pesaba una alerta roja de Interpol-- propietario del buque vinculado a la explosión registrada en agosto de 2020 en el puerto de la capital libanesa, Beirut.

La corte ha fallado contra la extradición del empresario, Igor Grechushkin, tras lo que el fiscal Angel Kanev ha adelantado que presentará una apelación "en los próximos siete días", dado que considera que hay base suficiente como para aceptar la petición de Líbano, según ha recogido la agencia búlgara de noticias BTA.

En este sentido, Ekaterina Dimitrova, abogada del acusado, ha explicado que el tribunal argumenta que "Líbano no ha presentado suficientes pruebas que garanticen que (Grechushkin) no será condenado a muerte". "Líbano presentó numerosas peticiones y, en cada una de ellas, la clasificación de los actos por los que sería imputado son diferentes", ha sostenido.

"Asumo que la Fiscalía apelará la decisión y, si hay una apelación, nos defenderemos ante el Tribunal de Apelaciones", ha manifestado Dimitrova, quien ha aplaudido el fallo de la corte y ha agregado que la salud de Grechushkin, detenido en septiembre en el aeropuerto de Sofía, ha empeorado durante su periodo de detención.

Las autoridades libanesas han afirmado que Grechushkin es el propietario del buque 'Rhosus', que transportaba la carga de nitrato de amonio que estalló el 4 de agosto de 2020 en el puerto de Beirut, dejando al menos 235 heridos, miles de heridos y enormes daños materiales en la ciudad.

La investigación abierta en Líbano fue reabierta en enero después de dos años de procedimientos afectados por numerosas trabas políticas y militares. El magistrado al frente de la misma, Tarek Bitar, ha reclamado la comparecencia de altos cargos políticos y militares, incluidos varios exministros, por supuesta negligencia en torno al suceso.