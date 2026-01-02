Un tribunal de Corea del Sur prorroga otros seis meses la orden de detención contra el expresidente Yoon

Archivo - El expresidente de Corea del Sur Yoon Suk Yeol en una audiencia judicial en la capital del país asiático, Seúl - Europa Press/Contacto/Newsis - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Corea del Sur ha decidido este viernes prorrogar durante otros seis meses la orden de detención contra el expresidente Yoon Suk Yeol, en el marco del proceso judicial en curso por decidir imponer en diciembre de 2024 la ley marcial, una polémica medida que terminó con su destitución.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl ha emitido la orden citando el riesgo de destrucción de pruebas, ya que su detención debía expirar en poco más de dos semanas, el 18 de enero, según ha informado la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

El equipo del fiscal especial Cho Eun Suk había solicitado la extensión del arresto y además le había acusado de desplegar drones en octubre de 2024 con el objetivo de incitar a Corea del Norte a tomar represalias y usarlas como pretexto para la declaración de la ley marcial.

De hecho, los fiscales sospechan que Yoon dio órdenes directas al comandante encargado de operar los vehículos aéreos no tripulados a Corea del Norte de hacer el envío sin informar al Ministerio de Defensa ni al Estado Mayor Conjunto.

Yoon, que está siendo juzgado por insurrección y abuso de poder en relación con la ley marcial que sumió al país en una grave crisis política, se ha convertido en el primer presidente de Corea del Sur en ser imputado por estos delitos, bajo detención y suspensión de funciones.