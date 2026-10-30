Un tribunal de EAU condena en rebeldía a cadena perpetua a ocho sudaneses por cargos de tráfico de armas

Archivo - Bandera de Emiratos Árabes Unidos (EAU). - Valery Sharifulin/TASS via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha condenado en rebeldía a cadena perpetua a ocho sudaneses, entre ellos el 'número dos' del Ejército de Sudán y un antiguo jefe de los servicios de Inteligencia, por su supuesto papel en una red de tráfico de armas y municiones, unas acusaciones rechazadas por Jartum, que por su parte señala a Abu Dabi por su apoyo a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en el marco del conflicto en el país africano.

Entre los condenados, que no se encuentran bajo custodia de las autoridades emiratíes, figuran Yasir al Ata, subcomandante en jefe de las Fuerzas Armadas sudanesas, y Salá Abdalá, un antiguo jefe de Inteligencia conocido como 'Salá Gosh'. Además, ha sido sentenciado Osman el Zubeir, destacado dirigente de la rama financiera del Ejército.

El tribunal ha dictado además una pena de tres años de cárcel a otros siete sudaneses, al tiempo que ha ordenado la confiscación de las armas, municiones y dispositivos incautados en el marco de las investigaciones, tal y como ha recogido la agencia estatal emiratí de noticias. Otras dos personas han sido absueltas.

Las autoridades emiratíes denunciaron en abril de 2025 la desarticulación de un supuesto intento de enviar armamento y equipamiento militar al Ejército de Sudán y el arresto de miembros de una célula "implicada en una mediación no autorizada y gestionar un tráfico ilícito sin obtener las licencias necesarias por parte de las autoridades".

En respuesta, el portavoz de las Fuerzas Armadas de Sudán, Nabil Abdulá, rechazó las acusaciones y sostuvo que "cada vez que fracasan los fallidos esfuerzos de EAU para invadir Sudán --en referencia al apoyo del país a las paramilitares RSF--, intenta fabricar una nueva mentira, como el contrabando de armas".

De hecho, Sudán presentó en marzo de 2025 una denuncia contra EAU ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por supuestas violaciones de la Convención contra el Genocidio en la región sudanesa de Darfur, a raíz del presunto apoyo emiratí a las RSF, motivo por el que pidieron a la corte medidas provisionales para que suspenda este respaldo.

Por otra parte, las RSF han anunciado este mismo viernes la toma de tres zonas en Darfur Norte (oeste), concretamente las de Mazbad, Aruri y Kamu, tras unas "batallas decisivas" contra el Ejército, sin que las autoridades sudanesas se hayan pronunciado por ahora sobre la situación sobre el terreno.

"Los héroes de las RSF continuarán su avance hacia los últimos bastiones de Hermanos Musulmanes --en línea con sus denuncias sobre la influencia del grupo islamista sobre la cúpula del Ejército-- en la región y en Sudán para liberar a su pueblo de las garras de los terroristas", ha manifestado a través de un comunicado publicado en redes sociales.

La guerra civil estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.