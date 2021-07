Un tribunal de Egipto aprueba retirar la confiscación del 'Ever Given' tras el acuerdo por el bloqueo del Canal de Suez

Archivo - El buque 'Ever Given', encallado en el canal de Suez, en Egipto

Archivo - El buque 'Ever Given', encallado en el canal de Suez, en Egipto - -/Suez Canal Authority/dpa - Archivo

Un tribunal de Egipto ha aprobado este martes retirar la confiscación del carguero 'Ever Given', responsable en marzo de un bloqueo del Canal de Suez durante varios días después de quedar encallado en la vía, después de que las partes alcanzaran un acuerdo para el pago de compensaciones.

Según las informaciones recogidas por el diario egipcio 'Al Ahram', un tribunal de Ismailia ha dado 'luz verde' a la petición de un abogado de la Autoridad del Canal de Suez (SCA) para lograr la liberación del buque, que se espera que abandone la zona durante la jornada del miércoles.

La decisión llega después de que este mismo tribunal aplazara el domingo su decisión al respecto para analizar la petición de la SCA, que previamente había pedido que el barco fuera confiscado para garantizar que la empresa propietaria del mismo pagaba compensaciones por el incidente.

La SCA informó el domingo del acuerdo alcanzado con los propietarios del 'Ever Given', que culminará con una ceremonia formal de firma del pacto a bordo del propio buque, si bien por el momento se desconocen los detalles del pacto al que han llegado las partes tras el proceso de negociaciones.

El organismo solicitó en un primer momento una compensación de más de 900 millones de dólares (unos 755 millones de euros), si bien posteriormente acordó recortarla a 550 millones de dólares (cerca de 460 millones de euros). Sin embargo, las aseguradoras del 'Ever Given' han defendido una cifra cercana a los 150 millones de dólares (alrededor de 125 millones de euros).

Las investigaciones han apuntado hasta el momento a la posible responsabilidad del capitán del 'Ever Given' por un error humano, si bien un abogado de Shoei Kisen --la empresa propietaria del buque-- ha criticado que la SCA diera permiso al barco para acceder a la vía a pesar del mal tiempo y ha agregado que "no ha demostrado ningún error por parte del barco".

El encallamiento del 'Ever Given', de 400 metros de eslora y 59 metros de manga, que transporta 224.000 toneladas de mercancía, causó un atasco sin precedentes en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, que provocó una parálisis de bienes por valor de 9.500 millones de euros diarios.