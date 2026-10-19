Un tribunal halla culpable al "gurú" Paul Mackenzie por el asesinato en masa en la secta cristiana de Shakahola (Kenia)

El líder cultista Paul Mackenzie escucha su sentencia ante un tribunal de Mombasa por el asesinato de 190 niños, a 19 de octubre de 2026 - FISCALÍA DE KENIA / X

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Mombasa ha declarado culpable este lunes al autoproclamado "predicador" keniano Paul Mackenzie, acusado de los asesinatos de cientos de sus feligreses al matarlos de hambre, aproximadamente entre enero de 2021 y septiembre de 2023, en un ayuno forzado a la espera de un supuesto apocalípsis.

Mackenzie era el fundador de la secta cristiana del Ministerio de las Buenas Noticias, un culto obsesionado con el fin de los días basado en la localidad keniana de Shakahola, en el norte del país. En abril de 2023, una denuncia por desaparición presentada a la Policía por un familiar de uno de los cultistas desembocó en una de las mayores tragedias de la historia reciente del país: el hallazgo en fosas comunes de unos 430 hombres, mujeres y niños.

La inmensa mayoría de ellos murieron por inanición. Otros, sin emabargo, presentaban claros indicios de ejecución sumaria. Durante el juicio, varios testigos acusaron a Mackenzie de haber lavado el cerebro a sus feligreses y de emplear a "escuadrones de la muerte" para asesinar a cualquiera que rompiera el ayuno. Los investigadores siguen buscando todavía en el bosque de Shakahola en busca de más cuerpos, porque los desaparecidos se cuentan por cientos.

El veredicto del tribunal concluye que el ayuno "se comunicó a través de ancianos de la aldea, se reforzó durante reuniones regulares y se hizo cumplir mediante un sistema estructurado". A continuación, se puso en marcha "de manera secuencial, comenzando con los niños, mientras que guardias controlaban el movimiento y impedían que los seguidores escaparan".

El "gurú" keniano ha defendido desde un primer momento su inocencia y asegurado que no obligó a ayunar a nadie.

Al final, el primer juicio que empezó en 2024 contra Mackenzie y otras 30 personas (entre ellas su asesor adjunto, Smart Deri Mwakalama) ha terminado este lunes con un veredicto de culpabilidad como autor de los asesinatos de 190 niños y un adulto, a los que se les pudo efectuar una autopsia, ha anunciado la magistrada del Alto Tribunal de Mombasa, Diana Kavedza-Mochache. El resto de acusados también ha recibido la misma sentencia.

De los 191 cadáveres, la evidencia médica atribuyó 76 muertes a inanición, 112 a causas no determinadas, una a lesión traumática en la cabeza, una a compresión manual del cuello y una a asfixia con características de inanición, de acuerdo con la información facilitada por la Fiscalía de Kenia tras el veredicto.

Esta no será la última vez que Mackenzie tenga que escuchar un veredicto porque se enfrenta a otras acusaciones vinculadas con los asesinatos, entre ellas la de terrorismo. Además, a Mackenzie se le acusa de otra masacre más: la de 52 personas halladas en fosas comunes de Kwa Binzaro, después de ayunos forzados que el propio gurú habría orquestado desde la cárcel.