Un tribunal de Israel rechaza aplazar hasta septiembre el juicio contra Netanyahu por supuesta corrupción

Archivo - El ex primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu

Archivo - El ex primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu - Jack Sanders/US Department of De / DPA - Archivo

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Israel ha rechazado este miércoles la petición de los abogados del ex primer ministro Benjamin Netanyahu para aplazar hasta septiembre el juicio abierto contra él por supuesta corrupción.

La decisión del Tribunal de Distrito de Jerusalén ha llegado después de que los abogados de Netanyahu y el antiguo propietario de la empresa de telecomunicaciones Bezeq Shaul Elovitch reclamaran que se suspendieran los procedimientos para analizar el caso y las nuevas pruebas presentadas.

Los abogados del ex primer ministro resaltaron la semana pasada que no tenían acceso a conversaciones relevantes en el teléfono de Yeshua, relacionadas con la cobertura mediática que dio el portal Walla a las actividades del Gobierno de 'Bibi' y a la oposición.

Así, la fiscal Yehudit Tirosh había abogado por aplazar las vistas para tener tiempo suficiente para el análisis del teléfono móvil de Yeshua y entregar los hallazgos a los abogados defensores, si bien había recalcado que un aplazamiento de dos semanas era suficiente.

Por contra, los jueces han recalcado que no es necesario un aplazamiento y han fijado una nueva vista para el lunes, antes de extender hasta el 20 de julio el plazo para que los fiscales entreguen las nuevas pruebas a los abogados defensores, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

La Fiscalía denunció en abril un "grave caso de corrupción del régimen" en la primera sesión de la fase de presentación de pruebas en el proceso por corrupción contra Netanyahu, quien se convirtió en el primer político en ser sometido a juicio mientras ocupaba aún el cargo de primer ministro.

Netanyahu está acusado de recibir sobornos, fraude y violación de la confianza en tres casos separados, tras las investigaciones encabezadas por el fiscal general, Avichai Mandelblit, si bien ha rechazado los cargos y ha hablado de "caza de brujas" y "golpe de Estado judicial".

El más grave de ellos es el caso 4000, en el que hace frente a cargos por sobornos, fraude y violación de la confianza por impulsar regulaciones que beneficiaron a Elovitch, accionista mayoritario del grupo Bezeq, a cambio de una cobertura favorable del portal Walla.

En el caso 1000, el primer ministro será imputado por fraude y violación de la confianza por recibir regalos ilícitos valorados en 700.000 shekels (cerca de 183.000 euros) a cambio de favores.

Por otra parte, en el caso 2000 ha sido imputado por fraude y violación de confianza por acordar con 'Yedioth Ahronoth' debilitar al diario de la competencia 'Israel Hayom' --favorable a Netanyahu-- a cambio de una cobertura más favorable al primer ministro en el primer medio.