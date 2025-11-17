El tribunal que juzga los casos de corrupción contra Netanyahu acepta cancelar su declaración de este miércoles

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tribunal de Jerusalén que dirime el caso por corrupción contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha aceptado las alegaciones de su defensa y ha cancelado la sesión de este miércoles en la que iba a prestar declaración.

Los abogados de Netanyahu han alegado razones de seguridad para no presentarse ante el tribunal, una estrategia que ya ha utilizado en varias ocasiones con resultados dispares. Sin embargo, en esta ocasión la magistrada Rivka Friedman-Feldman sí ha aceptado la versión de la defensa, según ha informado la cadena Channel 12.

Netanyahu está siendo juzgado por tres casos de corrupción, por soborno, fraude y abuso de confianza. En uno de ellos, Netanyahu y su esposa, Sara, están acusados de aceptar artículos de lujo, por valor de 250.000 euros a cambio de favores políticos. En otros dos, el primer ministro está acusado de intentar negociar una cobertura más favorable en dos medios de comunicación israelíes.

El primer ministro niega haber cometido cualquier delito y afirma que todos los cargos fueron inventados en un golpe político liderado por la Policía y la Fiscalía. El proceso, bajo constantes retrasos desde su apertura en mayo de 2020, se antoja largo y no habrá veredicto como mínimo hasta el año que viene.

En los últimos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reclamado de nuevo la suspensión de los procedimientos por entender que se tratan de una "caza de brujas".