El tribunal que juzga por crímenes contra la humanidad al vicepresidente sursudanés se declara competente en el caso

Asegura que puede abordar el proceso y aparta a dos abogados de la defensa por no contar con licencia en vigor

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tribunal de Sudán del Sur que juzga al suspendido vicepresidente primero y antiguo líder rebelde, Riek Machar, ha asegurado que la corte es competente para abordar el caso contra él y otros acusados por supuestos crímenes contra la humanidad, entre otros cargos, después de que la defensa pidiera el carpetazo al proceso argumentando que no tenía autoridad para juzgar a estos altos cargos del Movimiento de Libertad del Pueblo de Sudán-En Oposición (SPLM-IO).

El juez James Alala Deng, había aplazado los procedimientos tras la primera vista celebrada la semana pasada ante los argumentos de la defensa de Machar y otros siete acusados --entre ellos el ministro de Petróleo Puot Kang Chuol-- sobre su falta de competencias y el hecho de que debería retirarse la inmunidad al antiguo líder rebelde antes de proceder con el caso.

Sin embargo, Alala Deng ha sostenido que el tribunal sí tiene competencia para juzgar a estas personas y ha manifestado que "no hay solapamiento de jurisdicciones" entre esta corte y la que juzga la violencia registrada desde febrero en Nasir, epicentro de combates entre el Ejército y la milicia White Army, a la que las autoridades vinculan con el SPLM-IO.

"El Tribunal Híbrido tiene jurisdicción sobre genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad y otros crímenes graves bajo el Derecho Internacional y las leyes de Sudán del Sur", ha explicado, antes de agregar que la Constitución refleja que dicha corte debe ser independiente y diferenciada del sistema judicial sursudanés, según ha recogido la emisora Radio Tamazuj.

Por otra parte, ha indicado que dos de los abogados de la defensa no podrán comparecer durante el proceso debido a que no cuentan con un licencia oficial y afirmando que sus argumentos de que el Colegio de Abogados frustró la renovación de dichos documentos no les exime de tener que contar con estos papeles para seguir participando en el juicio. "Los abogados deben respetar la ética profesional", ha dicho Alala Deng.

Machar, líder del SPLM-IO, está siendo juzgado por cargos por asesinato, traición, conspiración, financiación del terrorismo, actos contra las autoridades estatales y crímenes contra la humanidad por su presunta implicación del partido en los combates en Nasir, un proceso que ha provocado un drástico repunte de las tensiones, especialmente después de que el SPLM-IO hiciera un llamamiento a todos su seguidores y miembros a "usar todos los medios disponibles" para "un cambio de régimen".

La crisis tiene lugar después de que el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, promulgara en septiembre de 2024 una enmienda a la Constitución de 2011 para extender otros dos años el periodo de transición, una medida criticada por la comunidad internacional, que reclamó a Yuba avances para la aplicación de la totalidad del acuerdo de paz de 2018, dado que aún no se han materializado algunos de los compromisos, incluida la celebración de elecciones.