Un tribunal de Lituania condena a siete años de prisión a una pareja por espiar para Bielorrusia

Archivo - 7 de julio de 2025 I La bandera de Lituania ondeando en Budzisko, Polonia - Europa Press/Contacto/Attila Husejnow - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Regional de Klaipeda ha condenado a siete años en prisión a una pareja de ciudadanos lituanos a la que declaró culpable de recabar información sensible sobre las capacidades militares lituanas en favor de Bielorrusia.

Mindaugas Januitis y Tatjana Beleckaja, ambos de nacionalidad lituana, trabajaban en pareja y se ha dicho que su misión era recabar información sobre las capacidades militares de su país, miembro de la Unión Europea y de la OTAN, que luego pasaban a Minsk. Según informa la cadena RLT, la jueza ha fallado que "tanto Januitis como Beleckaja trabajan para el servicio secreto bielorruso desde mayo de 2022".

Según las autoridades judiciales lituanas, la pareja viajó a Minsk en mayo de 2022, donde accedieron a cooperar como intermediarios para ciertos representantes del servicio militar de Bielorrusia. A su vez, han confirmado que, desde su primera reunión hasta su detención en 2023, ambos llevaron a cabo tareas de recopilación de información para el Directorio Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa bielorruso.

Los dos acusados fueron detenidos en noviembre de 2023 y llevan más de dos años bajo custodia policial, tiempo que se restará a los siete años de cárcel a los que han sido condenados. La sentencia puede todavía ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia en un plazo máximo de 20 días.

Januitis y Beleckaja recibieron 8.500 euros a cambio de proporcionar inteligencia sobre las Fuerzas Armadas lituanas, el equipamiento de la OTAN, actividad sobre la oposición bielorrusia exiliada y la Unión del Rifle lituana, de la cual Januitis era miembro hasta su expulsión en 2024.

Las autoridades han confirmado que la pareja monitorizaba las estructuras militares y sus movimientos a través de sus móviles, cámaras y grabadoras. Ambos mantenían todo en secreto y se reunían con la inteligencia bielorrusa de manera encubierta.

Aunque la información recabada por los espías bielorrusos no estaba clasificada, el tribunal regional de Klaipeda ha dictado que se trataba de información sensible y valiosa para una posible operación militar contra la nación lituana.