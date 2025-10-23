Un tribunal de Rusia ordena la liberación de un ciclista francés detenido en septiembre

El hombre intentaba batir el récord mundial de travesía euroasiática, entre Lisboa y la ciudad rusa de Vladivostok

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Rusia ha ordenado este jueves la puesta en libertad del ciclista francés detenido en septiembre por supuestamente cruzar la frontera de forma irregular cuando intentaba batir el récord mundial de travesía euroasiática en bicicleta, entre la capital de Portugal, Lisboa, y la ciudad rusa de Vladivostok, en el extremo oriental del país, si bien le ha impuesto una multa de 50.000 rublos (cerca de 530 euros) por sus acciones.

El tribunal de distrito de Pogranichi, en el krai de Primorski, ha fallado que el hombre, identificado como Sofiane Sehili, cruzó la frontera sin los permisos necesarios, antes de afirmar que está "exento" de pagar la multa habida cuenta del periodo que ha estado bajo custodia a la espera de juicio.

"La medida de detención a la espera de juicio ha sido retirada y Sehili ha sido liberado en el tribunal", ha afirmado fuentes de la portavocía del tribunal citadas por la agencia rusa de noticias Interfax. El hombre se exponía a una pena de hasta dos años de cárcel y una multa de 200.000 rublos (unos 2.125 euros).

El presidente de la Comisión de Supervisión Pública del krai de Primorski, Vladimir Naidin, apuntó a mediados de septiembre que el detenido argumentó que tiene un visado electrónico, al tiempo que esgrimió que "es posible que el ciclista entrara por el punto fronterizo equivocado para este visado".

El tribunal prorrogó un mes a finales de septiembre el periodo legal para que el detenido permaneciera bajo custodia mientras estaba en marcha el proceso de investigación sobre las acciones de Sehili, un ciclista de ultrarresistencia que ha recorrido "más de 200.000 kilómetros en más de 50 países" desde 2010, según informa en su página web.