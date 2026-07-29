Un tribunal ruso condena a 12 años de prisión a una periodista por traición

Bandera de Rusia - Europa Press/Contacto/Alexander Melekhov

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de la capital rusa, Moscú, ha condenado a 12 años de prisión a la periodista Darya Shipacheva tras ser declarada culpable de traición, un cargo utilizado por las autoridades rusas para enjuiciar a opositores, activistas e informadores.

"El tribunal ha condenado a Shipacheva a 12 años de cárcel en una colonia penal de régimen general y a una multa de 300.000 rublos (3.280 euros)", han señalado fuentes procesales a la agencia de noticias Interfax, que ha detallado que el juicio se ha llevado a cabo a puerta cerrada.

El juez también ha ordenado confiscar un millón y medio de rublos (16.400 euros) a la periodista, una medida que se suele utilizar en casos penales relacionados con la financiación de actividades delictivas, si bien se desconocen los motivos exactos de la condena.

La periodista, que se ha declarado culpable y ha colaborado con la investigación en su contra, ha sido condenada a la pena mínima por el delito de traición, contemplado en el artículo 275 del Código Penal, según ha recogido el portal de noticias opositor Meduza.

Shipacheva --que escribía para medios como el grupo de comunicación ruso RBC o Forbes-- fue detenida en su domicilio en abril de 2025 en Moscú y trasladada a la región de Rostov del Don, donde llegó a un acuerdo con los investigadores.

Los tribunales de Rusia han emitido diversas condenas contra personas acusadas de traición por supuestamente colaborar con Ucrania y llevar a cabo o planear diversos sabotajes desde el inicio de la invasión del país vecino, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.