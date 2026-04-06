Un tribunal ruso condena a 14 años de cárcel al exgobernador de Kursk por un caso de corrupción

El exgobernador de la región rusa de Kursk Alexei Smirnov - Europa Press/Contacto/Vladimir Gerdo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal ruso ha condenado este lunes al exgobernador de la región de Kursk, Alexei Smirnov, a 14 años de cárcel y a una pena de inhabilitación para ocupar cargos públicos de 10 años por un caso de corrupción relacionado con la construcción de fortificaciones defensivas a lo largo de la frontera con Ucrania.

El tribunal del distrito Leninsky de Kursk ha declarado a Smirnov culpable de dos cargos por soborno en virtud del artículo 290 del Código Penal ruso y ha determinado que tendrá que pagar una multa de 400 millones de rublos (4 millones de euros), ha informado la agencia de noticias Interfax.

La Justicia también ha ordenado a Smirnov, quien se declaró culpable por soborno, pagar al Estado más de 20,9 millones de rublos (225.000 euros) por los fondos perdidos. La Fiscalía había solicitado una pena de 15 años de prisión en su contra.

Según la acusación, tanto Smirnov como el exvicegobernador Alexei Dedov recibieron esta cantidad por parte de varias empresas por la adjudicación de contratos para construir fortificaciones defensivas en el marco de la ofensiva militar lanzada por Ucrania en agosto de 2025 como parte de la guerra iniciada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022.

Kiev llegó a tener bajo control unos 1.200 kilómetros cuadrados y más de un centenar de localidades. Rusia tuvo entonces que desviar su atención del frente en territorio ucraniano para expulsar a las tropas enemigas que se habían alojado en sus tierras.

Esto provocó que la guerra en Ucrania entrara en un periodo de estancamiento, con los frentes prácticamente invariables. El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió al llegar a la Casa Blanca que pondría fin la guerra con apenas una llamada telefónica, si bien las negociaciones de paz no han dado frutos hasta ahora.