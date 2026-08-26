Un tribunal ruso ordena la detención de un periodista alemán por supuesta incitación al odio

Archivo - El presidente ruso, Vladimir Putin, en la Plaza Roja de Moscú - Europa Press/Contacto/Alexander Shcherbak

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Moscú ha emitido este miércoles una orden de búsqueda y captura contra un periodista alemán acusado de un presunto delito de incitación al odio por el que se enfrenta a una pena de hasta seis años de cárcel.

Se trata de Michael Martens, corresponsal del diario 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' en la capital rusa, quien es objeto de una orden de detención por parte del tribunal de distrito de Basmanny de Moscú, según recoge la agencia rusa de noticias TASS.

La acusación llega después de que a principios de agosto, el periodista preguntara al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que en ese momento se encontraba de visita oficial en Serbia, qué podían hacer los países europeos para "contribuir a que se mate a más rusos".

El Ministerio de Exteriores ruso ha considerado la consulta como una incitación al asesinato de ciudadanos rusos, algo que ha calificado de "inadmisible y delictivo", en palabras de su portavoz, Maria Zajarova.

Por su parte, el medio alemán ha señalado que la pregunta de Martens fue formulada de forma ambigua y ha lamentado la confusión generada. "Hemos aclarado este punto y lamentamos la formulación", ha indicado.