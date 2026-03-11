Tribunal de Sri Lanka ordena entregar a la Embajada de Irán los cuerpos de 84 marineros de la fragata hundida por EEUU

Archivo - La fragata 'IRIS Dena' de Irán durante unas maniobras conjuntas con Rusia y China en el golfo de Omán en marzo de 2024 (archivo) - Europa Press/Contacto/Iranian Army Office

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Sri Lanka ha ordenado este miércoles la entrega a la Embajada de Irán en el país de los cuerpos de cerca de 85 marineros muertos en un ataque ejecutado por Estados Unidos con un torpedo contra una fragata iraní que transitaba cerca de las costas de la isla.

Así, ha afirmado que los cadáveres de estas 84 personas, que se encuentran en dos unidades frigoríficas móviles del Hospital Nacional Galle, sean entregados a las autoridades iraníes de cara a su posible repatriación, según ha informado el diario ceilandés 'Daily News'.

La orden implica que el director del hospital debe entregar los restos a representantes de la Embajada iraní, tras una petición en este sentido presentada por la Policía de Galle Harbour, sin que Teherán haya reaccionado por ahora al fallo judicial.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, dio el viernes las gracias a Sri Lanka por el rescate de marineros de la fragata 'Dena' tras el ataque estadounidense, un suceso que ha dejado cerca de 90 muertos y decenas de desaparecidos en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, lanzada por sorpresa el 28 de febrero en medio de unas negociaciones entre Teherán y Washington para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

El Pentágono había confirmado previamente que sus fuerzas atacaron la fragata iraní con un torpedo lanzado desde un submarino en aguas del océano Índico, destacando, en palabras del titular de la cartera, Pete Hegseth, que se trata del "primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial".